Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на 28 июня 2020 года составило 217 человек

В Северной столице продолжает снижаться количество заболевших новой коронавирусной инфекцией. Так, по состоянию на 28 июня 2020 количество зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге составило 217 человек: на семь меньше, чем за предыдущие сутки. Свежие данные предоставил федеральный оперативный штаб.

- Таким образом общее количество заболевших с начала эпидемии в Санкт-Петербурге составило 23 735 человек, - уточнили в ведомстве. – 16 809 человек благополучно выздоровели. 1 086 скончались.

- За сутки проведено 15 911 тестов. Под медицинским наблюдением находится 2442 человека. Из них 103 в обсерваторе, 1242 - на самоизоляции, 1097- контактные, - добавили в городском оперштабе. - Обработано 338 вызовов, которые поступили по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Отметим также, что суточный прирост выздоровевших, напротив, растет с каждым днем: так, 28 июня из инфекционных больниц выписали 598 жителей и гостей Санкт-Петербурга.

Всего же за сутки в России выявили 6 791 новый случай заболевания. При этом Северная столица в общем списке городов и регионов опустила еще на одну строчку ниже и теперь занимает шестое место, уступая не только Москве и Московской области, но Ханты-Мансийскому автономному округу, Иркутской и Нижегородской областям.