Как в Петербурге берегут историю Великой войны и великой Победы

О сохранении честной истории Великой Отечественной войны и уважения к подвигу тех, кто отстоял нашу свободу в России говорят на самом высоком уровне. Недаром в Конституцию предлагают внести поправку, которая обеспечит «защиту исторической правды».

Для Петербурга, с его страшным и героическим прошлым, это не просто слова. Паять о войне здесь бережно хранят и передают из поколения в поколение. Не только в каждой семье, но и на уровне города. Только за последний год в Северной столице открылось несколько обновленных и совершенно новых музеев, посвященных Великой Отечественной. Вот лишь некоторые из них.

Музей обороны и блокады Ленинграда

Обновленный Блокадный музей открылся в прошлый День памяти жертв блокады, 8 сентября. По планам, он станет центром целого архипелага музеев и обрастет филиалами, которые охватят не только Россию, но и страны СНГ.

В феврале этого года музею передали новые площади в Соляном городе, выкупленные городом, – в сумме 300 квадратных метров на третьем и четвертом этажах. Но на этом расширение не заканчивается. Сейчас город ведет переговоры с Министерством обороны, хозяином соседствующих помещений. Предварительная договоренность достигнута, остается решить вопрос переезда военных лабораторий в Кронштадт и оформить бумаги. По итогу, под экспозиции могут передать еще 20 тысяч квадратных метров.

В самом музее рады любому новому пространству. Обживать его будут постепенно, планы по развитию экспозиции есть. Отчасти в исторических залах в современной форме постараются воссоздать то, что видели в них посетители 40-50-х годов.

Музей памяти жертв нацизма

Музей концлагерей заработал на базе Военно-медицинского музея Минобороны минувшей зимой и напомнил о том, что 2020 год еще и 75-ая годовщина освобождения Освенцима.

Над экспозицией, посвященной одной из самых ужасающих сторон Великой Отечественной, работали последние два года. В витринах выставили детские туфельки и перчатки, найденные при раскопках в Майданеке, и человеческие зубы, обнаруженные в пепле Освенциме. Документы, говорящие о медицинских опытах над узниками, и инструменты, которыми все это творили. Отдельные экспонаты рассказывают о стерилизации людей и о тщетных попытках перекрасить детям глаза в «правильный» арийский цвет.

Музей концлагерей.Фото: Олег ЗОЛОТО

Филиал «Ленрезерва»

К 9 Мая выставочный комплекс «Ленрезерв» подготовил напротив Пискаревского кладбища свой небольшой филиал. Он разместился в том самом павильоне, где еще недавно собирались открыть ресторан восточной кухни. Петербуржцев соседство общепита с могилами блокадников, погибших от голода, смутило.

Блокадная экспозиция, дополняющая музей Пискаревки, уместилась на 250 «квадратах». Упор сделали на первую блокадную зиму и на эвакуацию вглубь Советского Союза. Отдельную часть музея посвятили блокадному трамваю, для этого прямо в стенах здания воссоздали его часть в натуральную величину. Еще один раздел мини-экспозиции – блокадное радио, украшением которого стала реалистичная фигура Ольги Берггольц.

Несмотря на официальное открытие в День Победы, посетить музей очно петербуржцы пока не могут: он будет открыт после снятия ограничений.

СЛОВО ПОБЕДИТЕЛЯ

Чтобы сохранить сведения о войне нетленными и неискаженными, «Волонтеры Победы» совместно с Центром патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» формируют памятный видеоархив: ветераны на камеру рассказывают о своих воспоминаниях и боевом пути, тяготах и жизни после войны. В результате получается мини-фильм от первого лица.

Активно развиваются и всевозможные Интернет-проекты по сбору и систематизации информации о блокаде и войне. Так, Архивный комитет Петербурга к 75-летию Победы запустил в сети новый ресурс – базу данных тех гражданских, кто был награжден медалью «За оборону Ленинграда».

– С одной стороны, это дань памяти и уважения простым ленинградцам, с другой вклад – архивистов города в дело сохранения историко-культурного наследия, – отметил, представляя ресурс, врио председателя Архивного комитета Павел Крылов. – Мы надеемся, что база станет полезным ресурсом в деле изучения военной истории, истории нашего города, а также в процессе поиска родственников и воссоздания истории семьи.

База объединила наградные списки, решения Ленгорисполкома, акты о вручении медалей. На сегодня в нее занесены около 68 тысяч защитников Ленинграда. И это, по прикидкам специалистов, лишь десятая часть от всей награжденных.

За последний год в Северной столице открылось несколько обновленных и совершенно новых музеев, посвященных Великой Отечественной.Фото: Олег ЗОЛОТО

А ЧТО ЕЩЕ?

В Петербурге регулярно появляются и новые мемориалы, посвященные войне. И порой не совсем обычные. Так, ко Дню ленинградской Победы, 27 января, в Музее оловянного солдатика открыли памятник безымянным защитникам города. Он представляет собой фигурку матроса-балтийца, найденную поисковиками в районе урочища Гайтолово, выставленную в витрине. Если о самой фигурке известно хоть что-то, то о ее хозяине, взявшем такой талисман на поле боя, сведений до нас не дошло: рядом с ней не обнаружили ни солдатский медальон, ни останки.

СКАЗАНО!

Председатель правления Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена ТИХОМИРОВА:

22 июня исполнилось 79 лет как началась Великая Отечественная война. В памяти наших людей, особенно нашего поколения она запомнилась надолго. Но нас становится все меньше. На три месяца мы фактически были отстранены от нужной ежедневной работы по патриотическому воспитанию молодежи. Удалось провести лишь небольшое мероприятие онлайн. Парад 24 июня, уверена, прошел не хуже, чем 75 лет назад. Сейчас мы думаем воссоздать тимуровское движение в каком-нибудь интересном виде. Но для начала нужно рассказать о нем, подготовим материал, чем и занимаемся.

НА ЗАМЕТКУ

Как может измениться Конституция?

Появится новая статья 67.1, которая будет гласить:

«Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается».