Отель «Хвойный»: рай на берегу Финского залива

Как давно Вы проводили время за городом со своей семьей, друзьями и близкими? Если Вы прямо сейчас ищите место для такого коллективного отдыха, то хорошим вариантом будет парк-отель «Хвойный» в Зеленогорске.

Сам город находится в 50 километрах от Санкт-Петербурга, так что люди, уставшие от суеты в культурной столице России, могут спокойно приехать в «Хвойный».

Парк-отель предоставляет посетителям несколько следующих услуг для отдыха. В том числе дровяную баню, в которой можно посидеть с друзьями. Есть здесь и сауна, и массажная зона. Так что, поводов отправиться в этот спа-отель множество!

В гостинице есть и свой банкетный зал, что очень удобно, если Вы празднуете какое-либо торжество. Вас повысили на работе, у Вашего друга день рождения? Организаторы банкетного зала с радостью помогут Вам в реализации Вашего торжества, выполнив все на высшем уровне. Если Вы хотите расслабиться после или перед сауной и баней - фитобочка, то, что Вам нужно. Это хороший древний славянский способ по поддержанию иммунитета человека. Природные травы и пар заставят Вас забыть о проблемах и дадут расслабиться.

На территории отеля также имеется много различных объектов для спорта. Например – площадка для игры в пляжный теннис, корты для большого тенниса спортивный зал с различными тренажерами, пинг-понг зона, бильярдная, бани, сауны и бассейн.

В «Хвойном», помимо банкетного зала имеется кафе «Лес и мох», со своими демократичными ценами и большим ассортиментом кулинарной продукции. Здесь Вы сможете заказать и отведать: завтраки, различные холодные и горячие закуски, блюда на мангале, горячие блюда, гарниры, супы, салаты, пиццу, десерты и напитки. Повара заведения могут приготовить Вам любое блюдо с учетом Ваших личных пожеланий.

Гостиница предлагает Вам несколько вариантов номеров, отличающимся друг от друга по ценам, оснащению техникой и мебелью и размерам номеров. Отель «Хвойный» ручается, что повторяющихся по стилю комнат у них не имеется. Это позволяет Вам, если Вы станете частым посетителем, побывать в самых разных интерьерах. Часто в стоимость за оплату жилья входит завтрак.

Фото: из личного архива.

КОНКРЕТНО

Номера отеля «Хвойный»

Стандартные номера – номера, оборудованные двуспальной кроватью или двумя односпальными, рабочим столом и телевизором. В каждом номере имеется собственный санузел с душевой кабинкой. В стоимость при оплате входят постельные принадлежности, наборы для гигиены и само проживание. Номера выглядят очень уютно, просторно и удобно. Стоимость такого номера составляет – от 3000 рублей в сутки.

«Студио», то есть люкс-номера. Отличается они от стандартных роскошью и простором. Они дополнительно оборудованы кухней, большой кроватью, джакузи и телевизором со спутниковым телевидением. Это прекрасный вариант для семейных пар, которые хотят побыть наедине, не отвлекаясь на проблемы повседневной жизни. Стоимость проживания в таком номере составляет от 5000 рублей в сутки.

Для большой семьи подойдет вариант крупнее – небольшой семейный домик. Это одноэтажный коттедж, в котором имеется: прихожая, гостиная с камином, двумя диванами, одноместной кроватью, креслами, буфетом и телевизором. На кухне есть вся необходимая кухонная мебель, холодильник, плиту, чайник, микроволновая печь, в общем – все, что необходимо для комфортной жизни. Также как и в любом номере здесь есть ванная с душевой кабинкой. Если Вы решили приехать отдохнуть в Зеленогорский отель, на берегу финского залива всей семьей, то это – лучший вариант для Вас! Стоимость такого номера будет начинаться от 7000 рублей в сутки.

Существует и еще один вариант размещения в отеле - большой коттедж на 14 человек. К нему прилагается небольшая беседка с мангалом. Коттедж разделен на два этажа. На первом расположены три отдельных спальни, два душа, два туалета, кухня и гостиная со столом для застолий. На втором – четыре двуспальные кровати, которые разделены между собой перегородкой. Цена такого номера начинается от 12000 рублей.

Также существуют двухэтажные коттеджи чуть поменьше, которые находятся около основного корпуса – «таунхаусы». Такие коттеджи рассчитаны на 6-10 человек. Вариант подойдет для тех людей, которые любят тишину и уют. У каждого коттеджа есть свой отдельный вход и небольшая терраса с мангалом. Вариант номера «Таунхаус» включает в себя 2 или 4 спальни, гостиную, туалет, душ и все необходимое для Вашего проживания. Стоимость такого варианта – от 8000 рублей.

Парк отель «Хвойный» относится к загородным отелям Зеленогорска, с удобным расположением. Адрес гостиницы - г. Зеленогорск, проспект Ленина, д 86-88.

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