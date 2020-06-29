Профессия будущего: Проектирование кораблей и лазерные технологии

УНИКАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Морской технический университет - единственный в России вуз, который готовит широкий круг специалистов по проектированию и постройке судов всех классов. Проще говоря, только здесь, в Корабелке, учат создавать корабли. Это классическая инженерная школа, окончив которую, точно не останешься без работы.

- Наши студенты получают профессию, которая будет кормить их всю жизнь. Технолог, который умеет строить корабли, сможет построить и самолеты, и ракеты, и дома. Только в нашем вузе готовят технологов аддитивных лазерных технологий, которые могут работать на реальном производстве, - говорит ректор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Глеб Туричин.

Университет также готовит специалистов в области экологической безопасности промышленных зон и акваторий, организации и экономики судостроительного производства.

ФАКУЛЬТЕТ БУДУЩЕГО

В 2020 году студентов Морского технического университета примет новый (восьмой) факультет - цифровых промышленных технологий. Он будет готовить кадры для самого современного направления развития промышленности - цифровизации. Конечно, в первую очередь здесь будут учить специалистов для судостроения и кораблестроения.

- Для новой промышленности необходимы новые кадры - инженеры, способные работать внутри цифровых производств. Как научный центр, мы проектируем эти цифровые производства и готовим специалистов, которые будут на них работать, - говорит Глеб Туричин. - Например, у нас есть проект по глубокой модернизации Онежского судостроительно-судоремонтного завода «Цифровая верфь». Он подразумевает интеграцию всех программных продуктов, которые будут использоваться в производственной деятельности верфи: лазерная резка и сварка, машины, станки и так далее.

В 2020 году на новый факультет будет принято более 200 студентов.

Новый спортивный комплекс Морского университета. Фото: Санкт-Петербургский государственный морской технический университет.

БОГАТЫЕ ТРАДИЦИИ

Корабелка - это не только учеба, но и увлекательная студенческая жизнь. Каждый год в вузе проходит грандиозный и зрелищный фестиваль «Весна на Лоцманской», где технари могут проявить свои творческие способности. Кстати, некоторым выпускникам - тем, кто после диплома не пошел в судостроение, - этот фестиваль дал путевку в новую жизнь. Телеведущий Сергей Прохоров, художественный руководитель театра «Мастерская», режиссер Григорий Козлов, писатель Андрей Кивинов - все это выпускники Корабелки. Спортсменам здесь тоже есть где себя показать, тем более что 1 сентября в Морском университете торжественно откроется новый спортивный комплекс с большой волейбольной ареной и бассейном.

- В комплексе мы планируем проводить не только спортивные мероприятия. Арена оборудована трибунами-трансформерами, а значит, в помещении можно устраивать различные мастер-классы, семинары, - говорит проректор по образовательной деятельности Санкт-Петербургского морского университета Елена Счисляева.

КСТАТИ

А знаете ли вы, что…

Морской технический университет на 60 процентов обеспечивает кадрами судостроительную отрасль России.

Вуз активно сотрудничает с зарубежными университетами: образовательными учреждениями Германии, Финляндии, Испании и даже Лондона. Но традиционно самые тесные отношения у петербургской Корабелки с Китаем.

Чтобы поступить в вуз и успешно его окончить, надо быть не только умным, но и терпеливым, упорным. В университете сделан уклон на практические навыки и знания. Например, в программе обучения инженера минимум 500 часов математики.