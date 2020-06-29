Fairy и Electrolux оборудуют пищеблоки в больницах Санкт-Петербурга

Производитель средства для мытья посуды Fairy - компания Procter&Gamble – в партнерстве с компанией Electrolux на безвозмездной основе оборудуют пищеблоки в крупнейших больницах Санкт-Петербурга. Среди них - Госпиталь для ветеранов войн, Детская городская клиническая больница №5 им. Н.Ф. Филатова, Покровская больница, городская больница №38, Мариинская больница.

По статистике большинство семей в России моют посуду вручную. Ежедневно на это тратится минимум 1-2 часа в день. По оценкам экспертов число семей, пользующихся посудомоечными машинами, составляет не более 15%. Аналогичная ситуация в большинстве общественных организаций – детских садах, школах, больницах.

- Мы понимаем, какая нагрузка сейчас идет на медицинских работников и насколько сильны переживания родных, чьи близкие проходят лечение от коронавируса в стационаре. Мы надеемся, что наша совместная помощь поможет врачам, медсестрам и другим сотрудникам больниц, и будет способствовать скорейшему выздоровлению пациентов и возвращению домой, - прокомментировала Роксана Станческу, директор по развитию категорий средств для стирки и ухода за домом P&G Восточная Европа.

Поставляемое оборудование отличается компактностью и эффективностью: машина может устанавливаться в любое место и работает в 5 различных программах. Моющее средство Fairy эффективно удаляет загрязнения даже в жесткой воде и при низких температурах, обеспечивая необходимый уровень гигиены.

- Надеемся, что данная инициатива сможет хотя бы немного облегчить бытовые заботы врачей, которые без сна и отдыха спасают жизни, и поможет освободить время для восстановления их сил. Мы надеемся, что в скором времени все больницы в России будут оснащены современной бытовой техникой, которая позволит сделать работу проще и комфортней», - сказал генеральный директор Electrolux в России Павел Потапов.

Первая передача техники и моющих средств состоялась 21 июня в день Медицинского работника в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #Всевместе. Поддержку акции оказали волонтеры Фонда продовольствия «Русь».

- Мы очень благодарны, что нас окружают такие неравнодушные люди, которые внимательны не только к нам, как к больнице, но и к нашим сотрудникам. Значительно увеличились объемы работы, появились новые бытовые трудности, и мы очень рады, что теперь у нас есть посудомоечная машина и моющие средства, которые значительно сократят время мытья посуды и тем самым улучшат наши бытовые условия», - поблагодарила компании главный врач Детской городской клинической больницы №5 им. Н.Ф. Филатова Людмила Исанкина.