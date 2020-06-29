2020-06-29T17:17:11+03:00
Общество

«Свеза» запустила производство популярной в США фанеры с крафтовым покрытием

SVEZA Paint Kraft позволяет получить гладкую износостойкую поверхность без трещин, покрытие защищает фанеру от влажности
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«Свеза» запустила производство популярной в США фанеры с крафтовым покрытием. Фото предоставлено компанией «Свеза».«Свеза» запустила производство популярной в США фанеры с крафтовым покрытием. Фото предоставлено компанией «Свеза».
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Новый продукт «Свезы» - SVEZA Paint Kraft, разработанная под покраску фанера - на 70% сокращает потери времени при подготовке поверхности и уменьшает расход краски до 20%. Первые партии березовой фанеры Kraft уже отгружены с комбинатов в Верхней Синячихе и Костроме.

Поверхность новой фанеры Kraft ламинируется специальной крафт-бумагой универсального светло-коричневого цвета. Продукт предназначен как для внутренней отделки (стен, дверей, мебели), так и для внешних работ - декорирования фасадов, детских площадок, оснащения транспортных средств и спортивного оборудования.

Фото предоставлено компанией «Свеза».

Фото предоставлено компанией «Свеза».

SVEZA Paint Kraft позволяет получить гладкую износостойкую поверхность без трещин, покрытие защищает фанеру от влажности: она равномерно набирает воду и не пропускает ее в древесину. Она готова к покраске и позволяет сократить время на подготовительные работы: не нужно грунтовать и шлифовать поверхность листа. Как правило, подготовительные работы отнимают порядка 70% времени покраски. Почти на 20% сокращается и расход краски, поскольку поверхность Kraft фанеры не впитывает ее при нанесении.

Технологический процесс производства новинки похож на производство ламинированной фанеры, когда на лист при помощи горячего прессования наносится пленка. В данном случае это специализированная импрегнированная бумага, пропитанная специальным термореактивным составом с добавлением пигментов. Особенность фанеры Kraft – двухфазная пленка, внешняя часть поверхности в меньшей степени насыщена смолами, чтобы равномерно впитывать краску.

Фото предоставлено компанией «Свеза»

Фото предоставлено компанией «Свеза»

«Свеза» совершенствует производственные процессы не только увеличивая продуктовую линейку, но и повышая качество продукции. Так, для отслеживания качества Kraft в компании разработали собственные тесты. Каждая партия проверяется на наличие дефектов на специальном оборудовании.

В США новый продукт «Свезы» пользуется большой популярностью: исторически для этого рынка характерны плотные крафтовые пленки. Сегодня у нас есть договоренности о поставках SVEZA Paint Kraft. Также мы видим интерес со стороны европейских партнеров и в скором времени расширим рынок сбыта продукта», - говорит Евгения Хосейни, продакт-менеджер компании «Свеза».

ИСТОЧНИК KP.RU

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