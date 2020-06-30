2020-06-30T10:21:22+03:00
Общество

SKODA WAGNER проведет дни RAPID в Петербурге

Мероприятия будут проходить с 4 по 12 июля в двух автосалонах дилера
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SKODA WAGNER проведет дни RAPID в Петербурге.SKODA WAGNER проведет дни RAPID в Петербурге.
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Автосалоны SKODA WAGNER приглашают автолюбителей принять участие в интерактивном квесте, который позволит познакомиться со всеми возможностями обновленного SKODA RAPID. Мероприятия будут проходить с 4 по 12 июля в двух автосалонах дилера: «Неон-Авто» на улице Оптиков, 3 и «Таллинский-Авто» на Таллинском шоссе, 157. В эти дни на автомобиль можно будет получить специальные предложения.

Онлайн продажи обновленного SKODA RAPID были открыты в середине мая. Автомобиль предлагается в комплектациях Entry, Ambition, Active и Style. Стоимость базовой комплектации составляет 792 тыс рублей.

Первых покупателей новинки порадовали вместимость автомобиля, самый объемный багажник в классе, умные ассистенты безопасности. У SKODA RAPID выделяются: эффективный дизайн, яркие цвета кузова, спортивный руль и турбированный мотор. Все эти качества привлекли повышенное внимание к автомобилю.

С июня новинка стала еще более доступной для покупателей, благодаря участию с госпрограммах поддержки. По ним можно получить выгоду в размере 10% от стоимости при покупке автомобиля в кредит. Такая возможность предоставляется по четырем программам: «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Трейд-ин» и «Автомобиль для медицинского работника».

Дополнительно SKODA WAGNER только в дни интерактивных презентаций – с 4 по 12 июля – предлагает в своих салонах при покупке SKODA RAPID выгоду 40 000 рублей всем владельцам автомобилей непрофильных брендов.

Заявку на оценку автомобиля, сдаваемого в трейд-ин, и на участие в днях SKODA RAPID можно оставить на сайте ŠKODA WAGNER.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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