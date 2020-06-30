Человеческие останки и два десятка гранат времен Великой Отечественной войны нашли в Ленинградской области

Отголоски Великой Отечественной войны нашли в Гатчинском районе Ленинградской области. Около 20 часов вечера в воскресенье, 28 июня 2020 года, в дежурную часть управления Росгвардии поступило сообщение о том, что на месте земельных работ в деревне Бугры выкопали человеческие останки и множество боеприпасов. Специалисты немедленно выехали на место.

Под землей лежало более 20 гранат / Фото: Росгвардия

- Историческая находка была сделана на на улице Главной в деревне Бугры Гатчинского района во время проведения земляных работ. Там были предметы, напоминающие боеприпасы времен войны, а также человеческие останки и фрагменты военной амуниции, - рассказали в Росгвардии.

Для безопасности, все работы прекратили, участок оцепили, а людей отвели на безопасное расстояние.

Боеприпасы уничтожили, а информацию о человеческих останках передали поисковой группе / Фото: Росгвардия

К месте раскопок приехала дежурная группа инженерно-технического отдела ОМОН. Они осмотрели находку. Оказалось, что в земле хранились 20 осколочных наступательно-оборонительных гранат РГД-33 и 3 ручные противотанковые гранаты РПГ-40 времен Великой Отечественной войны. Все боеприпасы были в состоянии сильной коррозии.

Гранаты вывезли на на специальный полигон, где их уничтожили. Информация о человеческих останках была передана представителям поискового движения.