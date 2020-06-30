2020-06-30T10:11:00+03:00
Общество

Человеческие останки и два десятка гранат времен Великой Отечественной войны нашли в Ленинградской области

Историческая находка была сделана во время земляных работ в Гатчинском районе [фото]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Человеческие останки и боеприпасы времен Великой отечественной войны нашли в Ленобласти / Фото: РосгвардияЧеловеческие останки и боеприпасы времен Великой отечественной войны нашли в Ленобласти / Фото: Росгвардия
Изменить размер текста:

Отголоски Великой Отечественной войны нашли в Гатчинском районе Ленинградской области. Около 20 часов вечера в воскресенье, 28 июня 2020 года, в дежурную часть управления Росгвардии поступило сообщение о том, что на месте земельных работ в деревне Бугры выкопали человеческие останки и множество боеприпасов. Специалисты немедленно выехали на место.

Под землей лежало более 20 гранат / Фото: Росгвардия

Под землей лежало более 20 гранат / Фото: Росгвардия

- Историческая находка была сделана на на улице Главной в деревне Бугры Гатчинского района во время проведения земляных работ. Там были предметы, напоминающие боеприпасы времен войны, а также человеческие останки и фрагменты военной амуниции, - рассказали в Росгвардии.

Для безопасности, все работы прекратили, участок оцепили, а людей отвели на безопасное расстояние.

Боеприпасы уничтожили, а информацию о человеческих останках передали поисковой группе / Фото: Росгвардия

Боеприпасы уничтожили, а информацию о человеческих останках передали поисковой группе / Фото: Росгвардия

К месте раскопок приехала дежурная группа инженерно-технического отдела ОМОН. Они осмотрели находку. Оказалось, что в земле хранились 20 осколочных наступательно-оборонительных гранат РГД-33 и 3 ручные противотанковые гранаты РПГ-40 времен Великой Отечественной войны. Все боеприпасы были в состоянии сильной коррозии.

Гранаты вывезли на на специальный полигон, где их уничтожили. Информация о человеческих останках была передана представителям поискового движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Стала примером самоотверженности: именем умершей девушки-волонтера назовут медицинский колледж
19-летняя Светлана Анурьева из Ульяновска умирала от рака, но до последнего помогала другим. Девушку посмертно наградил Владимир Путин, а ее имя получит колледж, в котором она училась
Все как у больших. Школьники открыли в Minecraft участок для голосования по Конституции
Не прошло и нескольких дней со старта общероссийского голосования по поправкам к Конституции, как в Minecraft, считающейся одной из самых популярных в мире сетевых многопользовательских игр, открылся собственный виртуальный участок для голосования
Новости 24
Более 15,5 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Эксперт объяснил, почему тесты часто не выявляют коронавирус
Парень нокаутировал грабителя и снял с него штаны за кражу телефона в Санкт-Петербурге
«Нечем дышать»: Густой дым и едкая гарь окутали Санкт-Петербург ночью 30 июня
Движение по Пискаревскому проспекту от КАД закрыто в связи с пожаром на таможенном терминале
Ветер, дожди и грозы сменили жару в Санкт-Петербурге 30 июня
Появилось видео с места мощного пожара в Пискаревском таможенном терминале
Лось пришел искупаться на пляж в Пушкине
СК рассказал о ходе расследования гибели 12-летней петербурженки на отдыхе в Турции
Беглов: Эпидемия в Санкт-Петербурге пошла на спад
Баклан пришел на участок для голосования в Петербурге
Длинная очередь встала у офиса «Аэрофлота» в центре Санкт-Петербурга
Стала известна дата и время начала матча «Зенит»-«Спартак» в 1/2 Кубка России
Губернатор Санкт-Петербурга поздравил горожан с Днем кораблестроителя
Гнавший КамАЗ перевернулся на Зеленогорском шоссе
Петербуржцы заполонили Новую Голландию в первый день работы
«Водоканал» вновь открыл больше 130 общественных туалетов
МЧС предупреждает о ливнях и грозах 30 июня
Измайловский сад Санкт-Петербурга откроется с 1 июля
Клумбы в виде коронавируса появились на Крестовском острове
Из-за рекламы сосисок с яйцами, которые «стоят по утрам», возбудили дело
Бесхозная мина третий день лежит на улице в Пушкинском районе
Агрохолдинг «Выборжец» запустит сервис доставки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Памятник Александру Блоку откроют в Санкт-Петербурге
Такси сгорело на дороге у метро «Улица Дыбенко»
Любителей экстремального селфи сняли с Американского моста в Санкт-Петербурге