Петербуржцев приглашают поучаствовать в проекте «Активные старшие: библиотека рядом»

Петербуржцам предлагают стать частью нового онлайн-проекта #Активные_старшие. Он создан для тех, кто испытывает жажду знаний, обожает читать и всегда идет в ногу со временем.

#Активные_старшие - образовательно-познавательная площадка в режиме онлайн, посвященная саморазвитию, здоровью, вдохновению, новым целям и возможностям. Кстати, зародился этот проект под эгидой международной выставки «Старшее поколение».

В рамках проекта 30 июня с 12:00 до 12:40 по московскому времени состоится первый онлайн-вебинар «Хочу читать!». Мероприятие организовано при поддержке компании «ЭкспоФорум-Интенэшнл» и СПб ГБУК «ЦГПБ им. В.В. Маяковского». Ведущие онлайн-вебинара расскажут, как оформить абонемент в библиотеку онлайн и о том, как получить бесплатный доступ к ресурсу ЛитРес.

Присоединиться к лекции может любой желающий.

КОНКРЕТНО

Трансляции будут проходить:

В группе ВКонтакте https://vk.com/pensioner_spb

На сайте мероприятия https://expoconf.online/aktivnye_starshie_khochu-chitat

На Youtube-канале https://www.youtube.com/channel/UCQTARDstHtzglKCxbHoW..