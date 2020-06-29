Петербуржцев приглашают поучаствовать в проекте «Активные старшие: библиотека рядом»
Петербуржцам предлагают стать частью нового онлайн-проекта #Активные_старшие. Он создан для тех, кто испытывает жажду знаний, обожает читать и всегда идет в ногу со временем.
#Активные_старшие - образовательно-познавательная площадка в режиме онлайн, посвященная саморазвитию, здоровью, вдохновению, новым целям и возможностям. Кстати, зародился этот проект под эгидой международной выставки «Старшее поколение».
В рамках проекта 30 июня с 12:00 до 12:40 по московскому времени состоится первый онлайн-вебинар «Хочу читать!». Мероприятие организовано при поддержке компании «ЭкспоФорум-Интенэшнл» и СПб ГБУК «ЦГПБ им. В.В. Маяковского». Ведущие онлайн-вебинара расскажут, как оформить абонемент в библиотеку онлайн и о том, как получить бесплатный доступ к ресурсу ЛитРес.
Присоединиться к лекции может любой желающий.
КОНКРЕТНО
Трансляции будут проходить:
В группе ВКонтакте https://vk.com/pensioner_spb
На сайте мероприятия https://expoconf.online/aktivnye_starshie_khochu-chitat
На Youtube-канале https://www.youtube.com/channel/UCQTARDstHtzglKCxbHoW..
ИСТОЧНИК KP.RU