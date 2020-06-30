Любимая миллионами окрошка считается одним из старейших блюд. Она появилась почти пятьсот лет назад и практически тут же стала хитом русской кухни, хотя аналоги существуют у многих народов мира. Сейчас известно свыше тысячи вариантов. Как говорится, все окрошки хороши, выбирай на вкус! Мы предлагаем рецепты от умниц и красавиц Санкт-Петербурга.

Наталья РОГОВА, президент федерации «Миссис Санкт-Петербург», организатор и директор конкурсов «Миссис Санкт-Петербург» и «Миссис Ленинградская область»:

- Пускай у нас все дамы королевы, но все же от бытовых вопросов их никто не освобождал. На конкурсах красоты есть кулинарный этап, где участницы должны блеснуть своими способностями. С каждым годом блюда все сложнее и интереснее, за десять лет скопилось немало рецептов. Я решила все это собрать в одну книгу. И вот издание «Королевская кухня» вышло в этом году. Внутри легкие и вкусные рецепты. Они точно проверенные, так что берите и пробуйте приготовить дома.

Рецепт от Алексаши Роговой - самой юной травницы России и мира:

Окрошка на огуречном рассоле с лебедой

НАДО: французская горчица - 1 ч. ложка, картофель - 4 шт., куриная грудка - 1 шт., зеленый лук, лебеда, укроп, мята, морковь - 1/4 шт., огурец - 1 шт., яйца куриные - 6 шт., рассологуречный - 200 мл, сельдерея стебли - 1шт., корень сельдерея - 1/4, сметана, соль по вкусу.

ГОТОВИМ: 1. Предварительно надо отварить грудку с добавлением моркови и корня сельдерея. 2. Отдельно отварить картофель и яйца. 3. Мелко нарезать все и сложить в глубокую кастрюлю. 4. Нашинковать помытую зелень - все, кроме мяты. Ее взбить миксером с горчицей. 5. Рассол по вкусу разбавить охлажденной кипяченой водой. 6. Окрошка готова. 7. Сметану и заправку с горчицей добавляем каждому только в тарелку, в общий объем - быстро скиснет. 8. Украшаем веточкой мяты.

Приятного аппетита!

Марина ШЛЫКОВА, «миссис Балтия Классик» и «миссис достояние Санкт-Петербурга - 2019»:

Марина Шлыкова, «Миссис Балтия Классик» и «Миссис достояние Санкт-Петербурга – 2019». Фото: Личный архив.

- У меня четверо сыновей и две крестные дочки. Имею высшее медицинское образование, я врач функциональной диагностики - кардиолог. Из спортивных достижений - КМС по конькобежному спорту. Нравится плавать и кататься на горных лыжах. Люблю проводить время с друзьями, ходить в театр и путешествовать. Люблю свой город и горжусь своими детьми!

«Красавица - она и в кухне красавица». Фото: Личный архив.

Окрошка на квасе

НАДО: картофель - 3 шт., огурцы - 2 шт., яйца - 3 шт., колбаса или отварная телятина/говядина - 200 г, редис - 3 шт., зеленый лук, укроп по пучку.

ГОТОВИМ: 1.Картофель вымыть, отварить в мундире, остудить, очистить от шкурки и нарезать маленькими кубиками. 2. Огурцы вымыть, при необходимости очистить от кожуры (если она слишком толстая и грубая) и нарезать небольшими кубиками. 3. Яйца сварить вкрутую, остудить, очистить и мелко порубить. 4. Колбасу или мясо, если заменили, порубить мелкими ломтиками. 5. Редис вымыть, просушить бумажным полотенцем, срезать кончики и нарезать тонкими кружочками. 6. Зелень промыть, просушить и мелко порубить. 7. Поместить все подготовленные ингредиенты в объемную глубокую посуду, посолить и как следует перемешать. 8. Залить окрошку охлажденным квасом и еще раз перемешать.

Ксения ВЕРБИЦКАЯ, «миссис Санкт-Петербург Классик - 2019» и «миссис Вселенная Классик - 2020»:

Ксения Вербицкая «Миссис Санкт-Петербург Классик 2019» и «Миссис Вселенная Классик - 2020». Фото: Валентина Макарова.

- Работаю акушером-гинекологом в одной из петербургских больниц. Я мама четверых детей: 16-летнего сына и трех дочек тринадцати, девяти и трех лет. Занимаюсь благотворительностью, связанной с моей профессиональной деятельностью - материнством и детством.

Окрошка slim

НАДО: куриная грудка - 1 шт., редис - 3 шт., свежий огурец - 1 шт., яйцо - 3 шт., укроп, зеленый лук - по пучку, соль, перец. Обратите внимание, в этом рецепте для стройных дам нет картофеля.

ГОТОВИМ: 1. Куриную грудку и яйцо отварить, покрошить. 2. Смешать с измельченными овощами и зеленью. 3. Соль, перец добавить по вкусу. 4. Залить все 1%-ным кефиром. 5. Вуаля! Блюдо готово!

Кристина ЮРКЯНЕЦ, «миссис Северо-Запад Классик - 2019»:

Кристина Юркянец, «Миссис Северо-Запад Классик – 2019». Фото: Личный архив.

- Я коренная петербурженка, мама троих детей. Сначала сама участвовала в конкурсах, теперь являюсь одним из организаторов красивого состязания «Миссис Кронштадт».

Окрошка сборная мясная

НАДО: вареная говядина - 100 г, ветчина - 100 г, язык отварной 100 г (можно заменить на любую колбасу), огурцы - 2 шт., яйца - 2 шт., сметана - 250 г, соль, перец, горчица, сахар, квас - 1 л.

ГОТОВИМ: 1. Мясные продукты и огурцы нарезать маленькими кубиками. 2. Мелко покрошенный зеленый лук в тарелке размять ложкой, добавив немного соли, лук от этого станет мягким. 3. Белки вареных яиц нарубить, а желтки растереть в кастрюле, добавить к ним сметану, немного горчицы, сахар, соль, тщательно перемешать и развести квасом. 4. После этого положить в кастрюлю подготовленные продукты. 5. При подаче на стол окрошку посыпать мелко нарезанным укропом.