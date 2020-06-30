Bonava приступает к проектированию шестой очереди ЖК Magnifika

Шведский девелопер Bonava завершил важный этап подготовки к строительству новых очередей жилого комплекса Magnifika в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Компания приватизировала земельный участок под главным зданием завода «Знамя труда» на пересечении Магнитогорской улицы и проспекта Шаумяна.

Получение права собственности на землю позволит девелоперу приступить к формированию земельных участков для строительства новой, шестой очереди комплекса комфорт-класса Magnifika Lifestyle и отдельно стоящего здания детского сада на 70 малышей, совмещенного с начальной школой на 245 учеников со спортивными и игровыми площадками. Bonava планирует приступить к реализации проекта шестой очереди Magnifika Lifestyle в IV квартале этого года.

Здание, выходящее к перекрестку Магнитогорской улицы и проспекта Шаумяна, будет построено в стиле, характерном для северных портовых городов, и станет высотной доминантой района. Фасадные решения будут стилизованы под промышленную архитектуру с использованием облицовки из кирпича и металлических балок, подчеркивающих исторические и пространственные связи объекта с окружающей застройкой и местом. Угловая секция дома будет повышаться со стандартных для квартала 14 до 15 этажей.

Фото предоставлено компанией «Бонава».

Ранее создать высотный акцент девелоперу рекомендовали эксперты Градостроительного совета, а 5 июня Комиссия по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга в режиме видеоконференции одобрила заявку на увеличение максимальной высотности застройки участка до 48 метров.

В шестой очереди, в отличие от предыдущих, будут запроектированы двухуровневый паркинг, коммерческие помещения с высокими четырехметровыми потолками. Также продолжится воплощение концепции благоустройства «Зеленый остров». Именно на этом этапе в комплексе появится большой двор с детскими площадками и зоной для занятий спортом.

- Мы рады объявить, что начинаем активную подготовку к строительству новой очереди Magnifika. Она включит и самый большой социальный объект квартала - здание детского сада, совмещенного с начальной школой, которое сможет принять 315 детей, - рассказал Майкл Бьёрклунд, председатель совета директоров ООО «Бонава Санкт-Петербург». - Для нас важно, что самые маленькие жители комплекса будут делать первые шаги к взрослой жизни в атмосфере добрососедства, комфортной и безопасной среды, а родители - смогут спокойно отпускать детей поиграть во дворе или самостоятельно дойти до школы».

Параллельно с подготовкой к запуску строительства новой очереди Bonava продолжает благоустройство набережной реки Охты, передачу ключей дольщикам четвертой очереди Magnifika Lifestyle, строительство третьей очереди Magnifika Lifestyle и пятой очереди Magnifika Residence.