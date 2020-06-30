Чтобы победить бесплодие, нужно действовать

В ОЖИДАНИИ ПОДХОДЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

«Дети? Сейчас? Сначала нужны квартира, машина и должность хорошая, чтобы ни в чем не нуждаться». Знакомые слова? Наверняка вы слышали их от своих друзей, знакомых, да и сами, возможно, так думаете. А когда наконец наступает тот самый, подходящий по всем параметрам момент, забеременеть получается далеко не у всех. Увы, от бездетности не застрахован никто, особенно сейчас, когда репродуктивное здоровье мужчин и женщин становится все слабее.

- Тенденция такова, что сейчас пары поздно начинают планировать беременность и к этому времени у них накапливается много заболеваний, причем не только гинекологических, но и сопутствующих, которые у людей проявляются с возрастом, - подтверждает акушер-гинеколог петербургского Центра планирования семьи и репродукции Екатерина Галынина.

Акушер-гинеколог петербургского Центра планирования семьи и репродукции Екатерина Галынина.Фото: Андрей ГАШЕВ

Впрочем, не стоит думать, что бесплодие грозит лишь возрастным парам. Проблемы с зачатием возникают и у женщин 20-25 лет. Это связано с неправильным образом жизни, частыми инфекциями, питанием, экологией и стрессовыми факторами.

- Одинаковых пациентов не бывает в принципе, у каждой женщины или пары своя история, свой путь к рождению малыша, поэтому в причинах бесплодия мы разбираемся индивидуально, - продолжает Екатерина Галынина. - И всегда смотрим на состояние здоровья мужчины, ведь «вклад» в бесплодие пары вносят оба партнера.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПАРЕ

Кстати, пациентам городского Центра планирования семьи и репродукции в этом отношении намного проще: на базе амбулаторно-поликлинического отделения клиники работает Центр мужского репродуктивного здоровья. Здесь представители сильного пола могут лечиться и обследоваться совершенно бесплатно по направлению районной поликлиники. Получается, женщина наблюдается у гинеколога, мужчина - у уролога, а доктора видят полную картину состояния здоровья обоих партнеров. Это и есть тот самый комплексный подход, благодаря которому практически у любой пары есть шанс стать родителями.

- Когда мы говорим про индивидуальный подход в лечении бесплодия, то имеем в виду индивидуальный подход именно к паре, - уточняет Екатерина Галынина. - Это очень важно для достижения результата.

Обследование мужчины (на фото – исследование спермограммы) – важная часть работы с парами, мечтающими стать родителями.Фото: Артем КИЛЬКИН

А что, если и женщина и мужчина выполняют все рекомендации врачей, но беременность так и не наступает? Бывает и такое. Это непростой момент для пары, когда так и тянет опустить руки и перестать лечиться. Специалисты Центра планирования семьи и репродукции уверены: такого быть не должно. Важно вовремя перевести пациентов на другой этап лечения. Это может быть хирургическое вмешательство, консультация репродуктолога, использование вспомогательных репродуктивных технологий. В Центре планирования семьи и репродукции все эти возможности сосредоточены под одной крышей и пациенты точно не останутся брошенными. В этом и заключается уникальность клиники.

- Очень важно, чтобы у пациентов не оставалось вопросов, поэтому я стараюсь разъяснять им все до мелочей. Иногда приходится применять и психологические приемы, потому чтопсихоэмоциональный настрой пары также важен, - говорит Екатерина Галынина. - Всем своим пациентам говорю: бесплодие - не приговор, но ситуации бывают разные и в каждой нужно разбираться индивидуально. Бывает, что для следующего этапа лечения людям нужно просто созреть, кому-то приходится принимать непростые решения. Важно, чтобы пациент был настроен на результат и был готов двигаться дальше. А для этого нужно думать, решать и действовать.

ЦИФРА

Около 1500 - столько пар каждый год становится родителями благодаря специалистам Центра планирования семьи и репродукции.