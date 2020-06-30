Последние SKODA RAPID 2019 года с ПТС в наличии в Авто Премиуме

Нужен ли вам автомобиль? Наш уважаемый клиент Михаил ответил на этот вопрос однозначно.

- Я долго думал, нужен ли мне вообще автомобиль. Для перемещения по городу все затраты на содержание личного автомобиля сопоставимы с расходами ежедневной езды на такси, но решающим моментом стало слово «свобода». Как человеку, увлеченному фотографией, «индеец» ŠKODA RAPID дал мне возможность искать интересные локации для съемки. Сейчас активно езжу по Ленинградской области и знакомлюсь с историей региона, а по мере обустройства спального места в салоне, непременно расширю географию.

Для приобретения ŠKODA RAPID есть еще много аргументов, среди которых: интересный дизайн, современный эргономичный интерьер, вместительный кузов лифтбек, выносливость, отличная маневренность и управляемость, в том числе благодаря системе SWING с сенсорным дисплеем.

За годы продаж на отечественном рынке, автомобиль зарекомендовал себя как машина на все времена. Модель опробована сотнями тысяч российских водителей, испытана в труднейших условиях эксплуатации корпоративных автопарков, отлично адаптирована к климатическим условиям и дорогам с разным покрытием. А что еще важнее - одобрена в качестве верного семейного автомобиля даже самыми маленькими, но такими важными пассажирами.

Дополнительно автомобили со склада предлагаются с комплектом зимней резины в подарок от дилеров.

Выгода при приобретении ŠKODA RAPID в «Авто Премиуме» может составить до 163 000 рублей. Автомобили можно приобрести по льготным программам.

Узнать об условиях кредитных программ подробнее можно на сайте дилерских центров.

Все автомобили в наличии представлены на онлайн-витрине по адресу.

Количество автомобилей действительно ограничено, потому, если вы ждали удачного момента, чтобы приобрести ŠKODA RAPID, сейчас этот момент настал. Бронируйте автомобиль заранее и записывайтесь на его осмотр по телефонам:

+7 (812) 326 97 70 (пр. Энгельса, д. 35),

+7 (812) 326 26 79 (ул. Хасанская, д. 5),

+7 (812) 702 10 02 (ул. Руставели, д. 25/2).

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