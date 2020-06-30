Пес с «ангелом» на груди и брутальный сердцеед Олле-Айлен Жан Луи покорили читателей сайта «КП»

У петербурженки Виктории Лисунковой четвероногий друг появился мистическим образом. 4,5 года назад у женщины случилось несчастье – умер дедушка. На следующий день после трагедии Виктория заметила у своей парадной пушистый комочек. Месячный щенок жалобно скулил и почти выбился из сил. Как рассказали соседи, малыша выбросили из машины и уехали. Виктория не смогла пройти мимо и забрала собаку домой. Назвали нового друга «Вилли» - согласно семейной традиции давать клички животным по первым буквам имени и фамилии хозяина.

- Сомнений не было - это наше спасение, наше маленькое чудо. Особенно поразило, что на груди у Вилли есть белое пятно, похожее на изображение ангела или креста, - вспоминает женщина.

Виктория называет хвостатого своим лучшим другом, ведь именно он помог пережить трудные времена. Сейчас Вилли живет счастливой собачьей жизнью: дружит с кошкой Марго, обожает мягкие игрушки и не любит оставаться один.

Пес с «ангелом» на груди Вилли. Фото: Лисункова Виктория.

ЧЕТВЕРОНОГИЕ СПАСИТЕЛИ

В этом году Вилли стал одним из претендентов на звание «Лучшей собаки Петербурга». Фотоконкурс «Кто сказал «гав», в котором четвероногие состязались в пушистости и очаровании, «Комсомольская правда» запустила в середине мая. В течение месяца хозяева делились снимками и рассказывали, как изменилась их жизнь с появлением питомцев. Вместе с генеральным партнером конкурса, ведущим российским импортером высококачественных немецких кормов и лакомств для кошек и собак MERA - ГК «Эвентус» мы с удовольствием рассматривали снимки и читали трогательные истории владельцев. Столько в них было любви и искренности!

Например, Ольга Джохадзе рассказала, как спасла джек-рассел-терьера Кексика. Бывшие хозяева решили избавиться от собаки, и Ольга забрала трехлетнего пса к себе. Кексик, как и Вилли, появился в семье очень вовремя. Он буквально вытащил своих опекунов из депрессии, когда в семье произошло несчастье. Еще один «отказник» - малыш Арчи. Петербурженка Татьяна Баркова взяла его из «потеряшек».

- Он был пятимесячным лопоухим глупышом. Бедолаге долго не могли найти хозяев, - говорит женщина. - Теперь он с нами. Это самый добрый и преданный пес в мире. Мы счастливы иметь такого умного и ласкового друга. В нашей семье трое детей, а Арчи – четвертый. Он тоже наш сын.

ПОДАРКИ ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ

Редакции «КП» выбор «лучший собаки» показался невозможным уже на второй день конкурса. Со снимков на нас смотрели очаровательные мордочки и каждая, по-нашему, была достойна признания и подарков. К счастью, по традиции, победителей фотоконкурса выбирали не мы, а многочисленное народное жюри. Раз в сутки посетители сайта могли отдать свой голос за любого из 120 участников. Всего за время состязания хвостатые получили 15 900 лайков.

А теперь об итогах. Бронзовым призером стал Вилли с «ангелом на груди». История собаки тронула не только нас, но и остальных читателей. В итоге на счету малыша – 397 лайков. Для него генеральный партнер конкурса «ГК Эвентус» подготовил подарок – большую упаковку аппетитных лакомств. Второе место завоевал пес Дюк. На конкурсной фотографии он кокетливо прячется от своей хозяйки Маргариты Егоровой под шторой. Взгляд у Дюка такой, что покорит любого.

Пес Дюк. Фото: Егорова Маргарита.

- Дюк очень любит купаться, как и любой лабрадор. Поэтому мы много времени проводим за городом. Он активный, добрый, обожает детей, - рассказывает Маргарита. – Когда объявили фотоконкурс, за нас голосовали и знакомые, и друзья, и коллеги. Дюка все они знают, поскольку мы с ними участвуем в выставках. У него уже есть два титула: «Юный чемпион Российской кинологической ассоциации (РКФ)» и «Чемпион РКФ».

Непоседливому лабрадору «ГК Эвентус» вручил сертификат на покупку корма MERA. Комплексная программа питания поможет Дюку расти здоровым и покорять новые высоты, ведь продукция учитывает все индивидуальные потребности животного.

«СЛОЖНЫЙ ВЫБОР»

Чемпионом фотоконкурса стал шоколадный красавец с королевской кличкой Олле-Айлен Жан Луи. Трехлетний лабрадор влюбляет в себя с первого взгляда. На снимке брутальный сердцеед красуется в ошейнике из голубых цветочков. Эта фотография набрала рекордные 914 голосов. От «ГК Эвентус» Жан Луи получил главный приз – двухмесячный запас корма MERA.

Тройкой лидеров вручение подарков не ограничится. Еще двое хвостатых участников конкурса получат поощрительные подарки от партнеров конкурса. Им вручат зонты-трости, кружки и большие контейнеры для корма.

Победитель в номинации «Верный друг». Фото: Горбачева Людмила.

- Наша компания была очень рада стать спонсором прекрасного конкурса лучших собак Санкт-Петербурга, - объясняют свой выбор представители ГК «Эвентус». - Нам выпала честь выбрать еще двух победителей конкурса в номинациях «Хозяин в доме» и «Верный друг». Это был действительно сложный выбор. Хороших фотографий с чудесными и такими разными питомцами оказалось очень много. Общим голосованием команды MeraRussia мы выбрали победителем в номинации «Верный друг» очаровательного хаски, который попал к Людмиле Горбачевой после того, как от него отказались прошлые хозяева. Хотя как можно было отказаться от такого парня, ведь собаки - наши верные друзья!

Звание «Хозяина в доме» генеральный партнер отдал Джексону Великолепному. Кличка у собаки вполне говорящая. Его хозяйка Кристина Медеведева рассказывает, что их пушистик - очень вредный парень. И его точно можно считать маленьким повелителем дома.

Победитель в номинации «Хозяин в доме». Фото: Медведева Кристина.

- Если сделаешь что-то не так, он может отомстить, - улыбается женщина. - Но, несмотря на его характер, он очень веселый. Джек любит играть, беситься и носиться по всей квартире, чтобы за ним побегали. Снег - для него все! Когда наступает зима, его не затащить домой. А еще, несмотря на свою маленькую массу, он настоящий защитник. Комок счастья, одним словом.

«Комсомольская правда» благодарит всех участников и поздравляет победителей. Спасибо за ваши истории и хорошее настроение, которое вы подарили читателям нашего сайта.