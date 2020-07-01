Музыка Бетховена и передовые технологии: Как 1 июля петербуржцев встречали на избирательных участках

1 июля рабочий день членов избирательных комиссий в Петербурге начался с 7 часов утра – нужно подготовить участок, опечатать ящики, продезинфицировать помещение. И вот, когда все готово, начинают подтягиваться горожане. На одних участках их встречали музыкой, на других – современными технологиями. Корреспонденты «Комсомолки» тоже отправились на

«ВАЖЕН КАЖДЫЙ»

- Доброе утро! Давайте ручки обработаем – вот антисептик. И масочку берите, - добродушно обращается к избирателям сотрудник УИК, расположенного в 210-й школе. Это то самое здание на Невском проспекте со знаменитой мемориальной табличкой, предупреждающей, что во время артобстрела именно это сторона улицы наиболее опасна.

Красавица Лара весь день поднимает настроение сотрудникам УИК в 210-й школе.Фото: Олег ЗОЛОТО

Утром здесь избирателей немного. Большой наплыв, как говорят члены УИК, был в первый день – 25 июня. Голосовать сюда приходят не только те, кто относится к участку по прописке, но и военнослужащие Главного штаба. Порой они приятно удивляют сотрудников избирательной комиссии.

- Ой, девочки, смотрите! Собака! – глянув в окно, воскликнула молодая дама, увидев военных с овчаркой, у которой на боку красовалась табличка «Разминирование». Восхищенные барышни, воспользовавшись тем, что избирателей пока нет, побежали любоваться статным псом. Военные, видимо, привыкшие к такому вниманию к их питомцу, улыбались в ответ.

Технику безопасности на участках соблюдали строго.Фото: Олег ЗОЛОТО

Лирическое отступление продлилось пару минут, затем все вернулись к работе. Женщина средних лет с чистящим средством в руках глянула на часы, кивнула и отправилась протирать столы и дверные ручки. Так здесь делают каждый час.

- Ну, как я выгляжу? – обратилась к коллегам дама в спецхалате с кипой бумаг в руках. – Мы сейчас к пенсионерке пойдем. Очень уж она хочет проголосовать. У нас всего шестеро таких. А для нас каждый избиратель важен. Это очень ответственная задача. Пора в путь!

И полностью экипированная команда сотрудников УИК и наблюдателей отправилась по адресам.

На дом к избирателям - только в полной экипировке!Фото: Олег ЗОЛОТО

«ГРАЖДАНЕ СВОЕЙ СТРАНЫ»

Особая атмосфера царила сегодня в Аничковом дворце. Здесь тоже находится избирательный участок. На подходе к нему слышатся звуки бетховенского «К Элизе», а у дверей жителей встречает приветливый охранник:

- Добрый день. Вы голосовать? Идите по стрелочкам, пожалуйста.

Свой участок члены УИК 2204 называют самым красивым в городе.Фото: Олег ЗОЛОТО

Свой участок члены УИК называют самым красивым и самым комфортным в городе. Здесь и уютно, и не душно и в жару прохладно. При входе всем мерят температуру и просят соблюдать дистанцию, ориентируясь по разметке на полу. За тем, чтобы все были в масках, следят и наблюдатели.

- Мы смотрим также, чтобы все входили через одну дверь, а выходили через другую, чтобы бюллетени с собой не забирали, а опускали в урны, - поясняет старший наблюдатель Юлия Подопригора. – У нас все спокойно, все штатно, никаких дебоширов за все время не было.

- Конечно, мы устали, но сегодня последний рывок! А вообще – очень мы сдружились за это время. У нас прекрасный коллектив, всегда друг друга выручаем, - говорит председатель УИК 2204 Наталья Акатова.

В Аничковом дворце избирателей встречали музыкой.Фото: Олег ЗОЛОТО

Всего на этом участке около тысячи избирателей. Люди приходят голосовать прямо с момента открытия.

- Мы же граждане своей страны. Если мы не проголосуем, о каких позитивных изменениях можно говорить, - подхватывает только что опустившая в урну бюллетень дама по имени Евгения.

Голосовали петербуржцы чуть ли не в стерильных условиях.Фото: Олег ЗОЛОТО

ТЕПЛОВИЗОР И «УМНАЯ» УРНА

Голосовали петербуржцы и на высокотехнологичных участках. Один из таких располагался в 12-й школе. Все, кто сюда приходят, должны пройти через тепловизор, который следит за температурой.

В 12-й школе всех температуру мерили тепловизорами. Устройство сумело зафиксировать даже перегревшийся телефон.Фото: Олег ЗОЛОТО

- У нас с утра даже инцидент был. Прибор сработал на журналиста. При подробном осмотре выяснилось, что у него перегрелся телефон, - поясняет специалист, работающий с тепловизором.

Опустить свои бюллетени избирателям предлагалось в комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы), коих на участке было два. За их работой следили специально обученные сотрудники.

- Нам важно, чтобы люди правильной стороной опускали бюллетень, потому что иначе КОИБ их «выплюнет», - пояснили «Комсомолке». – А на случай если что-то пойдет не так, у нас в углу есть опечатанная урна.