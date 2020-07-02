2020-07-01T22:19:00+03:00
Общество

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 2 июля 2020 года: Больше 800 выздоровевших и 46 умерших

Мы собрали все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 2 июля 2020 года
Петр КИБЕР
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В Петербурге врачи продолжают бороться с коронавирусом.В Петербурге врачи продолжают бороться с коронавирусом.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Пандемия остается темой номер один в новостях по России, а федеральный Оперативный штаб продолжает ежедневно публиковать свежую статистику по заболевшим и выздоровевшим. «Комсомольская правда» собрала последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на 2 июля 2020 года.

- На утро 2 июля в Санкт-Петербурге подтверждены еще 262 случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число больных с начала пандемии достигло 24 469 человек, - сообщает информационный центр Оперштаба.

Из общего количества, 18 155 пациентов благополучно выздоровели. Только за последние сутки медики выписали 845 петербуржцев. Это один из самых высоких показателей за все время. Больше – 847 – было только 19 июня.

Последние данные на утро 2 июля. Фото: Яндекс.

Последние данные на утро 2 июля. Фото: Яндекс.

Увы, но увеличилось и число летальных исходов. Специальная комиссия и лечащие врачи выдали еще 46 заключений о смерти, причиной которой стала инфекция COVID-19. Всего жертвами коронавируса стали уже 1182 горожанина.

В активной фазе заболевания остаются 5132 пациента.

Но, несмотря на все трудности, город постепенно оживает. На улицах все больше гуляющих людей, а уличные кафе и рестораны, пользуясь разрешением властей, расставляют столы на свежем воздухе.

Постепенно отходит от ограничений и Ленинградская область. Здесь за сутки прибавилось еще 53 заболевших, включая семь пациентов психоневрологического интерната в Луге, но общее число (4473) не так велико, как в городе. Под присмотром врачей остаются 262 человека. Жертвами пандемии считаются 32 ленинградца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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