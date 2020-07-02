2020-07-02T12:19:17+03:00
Общество

Первые выпускники лаборатории 5G_Dream_Lab презентовали результаты работы за год

Самые перспективные продукты по итогам защиты могут быть реализованы при поддержке Мегафона, а лучшие студенты – попасть в штат компании
Степан СТЕПАНОВ
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Первые выпускники лаборатории 5G_Dream_Lab презентовали результаты работы за год.Первые выпускники лаборатории 5G_Dream_Lab презентовали результаты работы за год.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Студенты лаборатории 5G_Dream_Lab, совместного проекта Высшей школы менеджмента СПбГУ и компании МегаФон, в рамках финальной защиты проектов 30 июня презентовали итоги работы за год. Среди решений, представленных на суд жюри, были AR-приложение для экскурсий по местам Раскольникова, автоматизированная медицинская база, которая может быть использована в телемедицине, VR-тренажер выступлений Speech, event-сервис 360VR и т.д. Самые перспективные продукты по итогам защиты перед большой экспертной комиссией могут быть реализованы при поддержке Мегафона, а лучшие студенты попадут на стажировку в компанию или в ее штат.

- 5G_Dream_Lab - яркий пример того, как ВШМ СПбГУ становится центром встречи бизнеса, науки, передовых технологий и талантливых студентов управленческих и технических специальностей. Именно в таких междисциплинарных командах рождаются прорывные идеи, - отметила заместитель президента-председателя правления Банка ВТБ, директор Высшей школы менеджмента СПбГУ Ольга Дергунова.

Работа лаборатории 5G_Dream_Lab началась в сентябре 2019 года. Из 413 участников первого онлайн-модуля были отобраны 60 студентов, которые продолжили очное обучение и проектную работу в 7 кросс-функциональных командах. В течение года команды, участниками которых были студенты технических и менеджерских направлений, разрабатывали MVP (minimum viable product) на основе технологий 5G.

- Для нас очень важно, чтобы выпускники Санкт-Петербургского государственного университета обладали компетенциями, которые помогут им в будущем построить успешную карьеру, и, конечно, чтобы готовить таких востребованных специалистов, мы должны вовремя отвечать на вызовы современного мира и цифровой экономики, - отметила первый проректор по учебной и методической работе СПбГУ Марина Лаврикова. – Лаборатория 5G – то место, где студенты могут научиться решать реальные практические задачи, которые сегодня стоят перед бизнесом, тем самым многократно повысив свою ценность на рынке труда.

В рамках лаборатории студенты обучаются навыкам разработчиков и интеграторов цифровых продуктов, основанных на прорывных технологических решениях, в частности, созданию продукта и управлению им, бюджетированию и адаптации под запросы клиента.

- Сейчас в мире более 70 операторов запустили сети пятого поколения, причем порядка 20 из них заработали уже в период пандемии, - прокомментировала директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона Валентина Ватрак. - Это свидетельствует о том, что за 5G – будущее телекома. МегаФон также верит в огромные перспективы, которые открывает технология 5G. Именно поэтому наша компания постоянно предпринимает шаги по развитию проектов на базе сетей пятого поколения в России. 5G_Dream_Lab – один из нацеленных на будущее проектов МегаФона и совершенно новый формат взаимодействия с вузами. И нас радует, что даже в сложных условиях перехода на дистанционное обучение лаборатория смогла подготовить первую группу студентов. – Защита выпускных проектов показала, что рынок получил квалифицированных специалистов с цифровыми компетенциями, ориентированных на решение реальных бизнес-задач. Они смогут внести свою лепту как в развитие сетей пятого поколения, так и в цифровизацию экономики России в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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