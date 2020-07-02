Первый ЕГЭ пройдет в Санкт-Петербурге 3 июля 2020: Какие предметы будут сдавать школьники

В Санкт-Петербурге в пятницу, 3 июля 2020 года, состоится первый ЕГЭ. Более 23 тысяч человек с утра отправятся на экзамены, для того, чтобы проверить и подтвердить свои знания документами, которые помогут при поступлении в университет. «КП-Петербург» узнала, какие предметы будут сдавать школьники в первый день.

- 3 июля стартует основной период ЕГЭ. В этот день 11616 петербуржцев будут сдавать географию, информатику и литературу. Для проведения экзаменов задействовано 90 пунктов на базе общеобразовательных школ, а также 9 – на дому, - рассказали в Смольном.

Больше всего школьников отдали предпочтение экзамену по информатике и ИКТ. Этот предмет сдают 5881 человек, из них 4130 выпускников этого года. ЕГЭ по литературе сдают 4877 человек, из них 2805 выпускников этого года. На ЕГЭ по географии ожидается 858 участников, из них 611 выпускников этого года. Результаты будут известны уже через две недели, не позднее 17 июля. Для тех, кто по уважительной причине не сможет сдать эти предметы 3 июля, выделили дополнительные дни с 3 по 8 августа.

Всего экзамены будут сдавать 35722 петербуржца – 24615 выпускников школ этого года, 3012 выпускников учреждений профессионального образования и 8095 выпускников прошлых лет.

Из-за пандемии, для проведения экзаменов проходила тщательная подготовка на 167 пунктах. Все школы, прошли профессиональную дезинфекцию помещений. Кроме того, дезинфекция и уборка во всех пунктах будет проводиться как до, так и после экзамена. В каждом образовательном учреждении установлены обеззараживатели воздуха. Во время экзаменов у всех будут измерять температуру. Требование использовать средства индивидуальной защиты касается только организаторов. Количество участников в аудитории сокращено, чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции 1,5 метра.