Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 3 июля 2020 года: Еще 258 заболевших и 45 умерших

Несмотря на разговоры о постепенном уходе пандемии инфекции COVID-19, новые случаи заболевания в России регистрируются тысячами. «Комсомольская правда» собрала последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на 3 июля 2020 года.

- За последние сутки в Санкт-Петербурге подтверждены еще 258 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 24 727 человек, - сообщили в федеральном Оперативном штабе.

Несмотря на усилия медиков, которые только за минувшие сутки выписали из больниц или с амбулаторного лечения 849 человек (а всего с начала апреля болезнь побороли 19 004 пациента), ситуация в городе остается непростой.

Последние данные на утро 3 июля. Фото: Яндекс.

Так, комиссия по летальным исходам и лечащие врачи зафиксировали еще 45 смертельных случаев по причине коронавирусной инфекции. А общее число жертв коварной болезни составило уже 1227 человек.

Тем не менее, количество активных больных снижается. По состоянию на утро 3 июля под присмотром врачей остаются уже меньше пяти тысяч человек – 4496. Больше половины больничных коек в городе свободны.

А уже с пятницы в городе открываются многие музеи и парки. В них, пусть и с ограничениями, но ждут петербуржцев и гостей города.

В Ленинградской области за минувшие 24 часа зафиксированы еще 57 зараженных (4530 всего). Вылечилось 4185 жителей региона, 32 умерли, а под присмотром лечащих врачей остаются еще 313 человек.