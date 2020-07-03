Как помогают социальным предпринимателям Ленобласти

Решение отдавать максимальное число госуслуг бизнесу, который готов их оказывать, Ленинградская область приняла еще в 2015 году. В 2018 году был создан Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области, в задачи которого входит в том числе поддержка социально ориентированных предприятий. Фонд выступил оператором Межрегионального слета социальных предпринимателей Северо-Западного региона - мероприятия, где традиционно обсуждаются актуальные проблемы социального бизнеса. В этом году слет впервые прошел в режиме онлайн.

- Чтобы социальный бизнес рос и развивался, нужно создавать благоприятные для этого условия. С одной стороны, нужно не бояться отдавать государственные услуги в частные руки, с другой - важно понимать, что это всетаки бизнес, который как минимум нуждается в окупаемости своих затрат, а как максимум - в извлечении прибыли, - считает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Сейчас на территории региона зарегистрировано более пяти тысяч социальных предпринимателей только по основным направлениям социальной сферы - спорт, досуг, образование, социальное обслуживание. Причем за год их число увеличилось на 45 процентов во многом благодаря тому, что социальному бизнесу активно помогает областное правительство. Так, в 2020 году в Ленинградской области вдвое был увеличен объем прямых невозвратных субсидий социальным предпринимателям - до 177 млн рублей. Из них 136 млн рублей направлено на поддержку частных детских садов: область компенсирует им около 18 тысяч рублей за одного ребенка при условии, что плата для родителей будет не выше 5 тысяч рублей в месяц за основную программу дошкольного образования. В итоге количество мест для детей в частных садах Ленобласти выросло до 2 тысяч - это в два раза больше, чем в 2019 году.

Кроме того, областной Комитет по труду и занятости населения оказывает финансовую поддержку работодателям, создающим рабочие места для людей с ограниченными возможностями.

Впрочем, социальный бизнес поддерживают не только финансово. Областной Центр инноваций социальной сферы, расположенный в центре «Мой бизнес», проводит для предпринимателей обучение, консультации профильных экспертов, поддержку в бизнес-планировании и бизнес-продвижении проектов.

- Заняться социальным бизнесом могут предприятия разных форм собственности. Главное, чтобы предприниматели несли ответственность за свою деятельность, ведь социальные услуги - это прежде всего работа с людьми, - подчеркнул Александр Дрозденко, отвечая на вопросы. - Ну а плюсы очевидны: оказывая соцуслуги, даже в непростое время бизнес имеет гарантированного заказчика в лице органов государственной власти.

Меры поддержки социальных предпринимателей постоянно расширяются. К примеру, в Ленинградской области планируется за счет бюджета давать социальную ипотеку. Это долгосрочные кредиты, которые можно будет использовать для строительства социальных объектов.

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КОНКРЕТНО

О том, на какие меры поддержки могут рассчитывать социальные предприниматели, можно узнать в региональном центре «Мой бизнес». Информация доступна на сайте 813.ru или по телефону 8 (812) 309-46-88. Адрес центра: проспект Энергетиков, 3А (бизнесцентр «Лада», 9-й этаж).