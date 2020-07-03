«Лучшее приключение в жизни»: Двое парней пробежали 750 км от Москвы до Петербурга и собрали деньги на лечение тяжело больной девочки

Узнав о забеге москвичей Максима и Алексея, легендарный персонаж Уинстона Грума Форрест Гамп пожал бы этим бравым парням руки. «Сумасшедшие мужики» - как бегуны сами себя называют – на своих двоих добрались от нулевого километра в Москве до Дворцовой площади в Петербурге. Весь путь с остановками на сон и отдых занял две недели и составил 750 километров. Ультрамарафон прошел под девизом «Бегу за чудом!» и помог мужчинам собрать деньги на лечение тяжело больной девочки из Ачинска.

Только бег и никакого «мошенничества»

Идея отправиться в благотворительный забег пришла в голову московскому триатлонисту и бизнесмену Максиму. От своих знакомых, которые помогают фонду «Жизнь как чудо», он узнал, что 5-летней Ане, у которой больная печень, требуется кислородный концентратор. А стоит он больше 200 тысяч рублей.

В результате мужчина предложил своему другу Алексею пробежаться до Петербурга, а заодно открыть сбор средств для малышки.

Весь маршрут составил 750 километров и занял две недели. Фото: Благотворительный фонд "Жизнь как чудо"

- Мы занимаемся триатлоном, тренируемся по 20-25 часов в неделю без выходных, - рассказывает Максим в беседе с корреспондентом «Комсомолки». – В месяц мы пробегаем 500-600 километров. Поэтому для нас, бегунов, дистанция от Москвы до Петербурга – нормальная история. Мы хотели показать, что возможности человека безграничны. А заодно и девочке помочь. Мы не знакомы с этой семьей, но захотели ее поддержать.

Стартовали Максим и Алексей 12 июня с Красной площади. Естественно, не в гордом одиночестве: бегунов сопровождал дом на колесах. Его мужчины арендовали на свои деньги. Но как бы ни был велик соблазн растянуться на кушетке в фургоне, обошлось без «читерства». В день Максим и Алексей пробегали в среднем 50 километров.

- Мы начинали и заканчивали забег в зависимости от погоды, - поясняет Максим. – останавливались каждые 10 километров поесть и попить. В дорогу мы, кстати, взяли своих сыновей, им по 13 лет. Они готовили еду и нам помогали. Ночевали мы на природе, иногда даже удавалось рыбу половить.

В конце – опустошение и апатия

Необычное путешествие бегуны закончили спустя 2 недели на Дворцовой площади. За это время на счет, открытый для маленькой Ани, поступили 224 тысячи рублей. Мама девочки Татьяна не перестает благодарить спортсменов.

Сопровождал бегунов дом на колесах. Но несмотря на соблазн, Максим и Алексей добрались до Петербурга на своих двоих. Фото: Благотворительный фонд "Жизнь как чудо"

- Люди, которые даже не знают нашу семью, посвятили свой забег нашей Анечке. Всем помочь невозможно, сегодня помогли нам, завтра - кому-то еще. Пусть в семьях Максима и Алексея всегда будет счастье и здоровье, - говорит женщина.

Обратно в Москву мужчины добирались уже не бегом, а на фургоне. Максим называет этот благотворительный марафон лучшим приключением в жизни. Однако есть и побочный эффект.

- Где-то за 4 дня до конца стало очень грустно, а когда все закончилось, наступило опустошение, обнуление, - делится спортсмен. – Сил нет, апатия, все такое серое… Будто симптомы депрессии. Но я понимаю, в чем дело – 14 дней организм беспрерывно выплескивал гормоны, а потом все резко прекратилось.

Благотворительный забег помог Максиму и Алексею собрать 224 тысячи рублей на лечение 5-летней Ани. Фото: Благотворительный фонд "Жизнь как чудо"

Однако спортивный характер берет свое, и Максим уже практически восстановился. Говорит, в ближайшие дни будет снова в форме и вернется в привычный режим тренировок. Ведь в планах – соревнования Ironman в Барселоне и забег через пустыню Сахара. А в следующем июне Максим планирует снова пробежаться по России. Дом на колесах он уже забронировал.