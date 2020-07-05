Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 5 июля 2020 года: антиковидная плазма и Гостиный двор работают

Город на Неве продолжает сражаться с инфекцией. Последние новости на 5 июля 2020 года о коронавирусе в Санкт-Петербурге таковы: число жертв за сутки выросло на 31 человека и достигло 1 303, ряды заразившихся пополнил 271 человек, а выздоровевших – 251 человек.

Под наблюдением медиков в сумме находится 1 710 пациентов, из них 83 – в обсерваторе, 758 – на самоизоляции, 869 – контактные.

В менее населенной Ленобласти дела обстоят чуть легче: последние сутки обошлись без летальных исходов (погибших по-прежнему 34), при этом 51 житель региона заразился, а семь – выздоровели.

Последние данные на утро 5 июляФото: Яндекс

Побеждать коронавирус успешно помогает антиковидная плазма, которой с начала использования, 7 мая, уже изготовили почти 67 литров. 60 из 84 пациентов, которым ввели 164 дозы лекарства с антителами, уже выздоровели и вернулись домой.

А вот 59-летнего рентген-лаборанта Марину Федорову, которая трудилась в одной из поликлиник Невского района, спасти не успели. Женщина пополнила трагическую статистику тех, кто погиб в борьбе с вирусом.

Тем не менее, с потерями и горьким опытом, город постепенно возвращается к жизни. Например, свои магазины после трех месяцев простоя решил открыть Гостиный двор. На шопинг пускают только в масках и перчатках, а проходы по торговым галереям перекрыли ради безопасности. А аквабайкеры ознаменовали открытие долгожданной навигации парадом по рекам Петербурга.