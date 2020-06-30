Главный дизайнер Ferrari Флавио Манцони присоединился к команде экспертов «Золотого Трезини»

«Золотой Трезини» — единственный в мире архитектурно-дизайнерский конкурс, проекты победителей которого пополняют собрание государственного музея. Свои работы в этом году представили участники из Аргентины, Белоруссии, Испании, Мексики, Норвегии, Португалии, России, США, Франции и Японии. Церемония награждения состоится 1 декабря. Одним из тех, кто будет оценивать проекты, станет главный дизайнер Ferrari Флавио Манцони.

- Получить приглашение в жюри конкурса «Золотой Трезини» – большая честь для меня, и я с радостью принимаю его, – говорит Флавио Манцони. – Мой подход к работе стал прямым продолжением моей страсти к самым разным видам искусства, которую отец привил мне еще в детстве. Я стараюсь заразить энтузиазмом свою команду, а когда выдается возможность – и других людей, всех, кто ценит красоту или готов научиться ею восхищаться. Коронавирус сильно подпортил всем нам жизнь, и, вероятно, новые негативные последствия появятся и позднее, но мы должны продолжать работать. Важной точкой отсчета являются культура и культурные связи.

- Подобно уроженцу Тичино, италоязычному швейцарцу Доменико Трезини, кардинально изменившему мировые представления о столице Российской империи, господин Манцони меняет мировой подход к дизайну автомобилей, – рассказывает Павел Черняков, председатель оргкомитета конкурса. - Более того, профиль нашего конкурса ему близок: его отец был архитектором, а сам он получил образование по специальности «Промышленный дизайн» на кафедре архитектуры Университета Флоренции.

Прием заявок на Третий международный архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини» проходит на сайте www.goldtrezzini.ru до 15 октября 2020 года. Участие в конкурсе бесплатное. Принимаются проекты от участников из всех стран мира, разработанные или реализованные после 1 января 2018 года.