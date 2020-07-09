2020-07-09T17:25:05+03:00
Общество

«Губернаторский молодежный трудовой отряд» начал работу в Ленинградской области

В нем состоит тысяча школьников со всего региона
Маргарита РЫБАКОВА
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Проект стартовал 6 июляПроект стартовал 6 июляФото: Пресс-служба правительства Ленинградской области
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Во все времена именно молодежь является самой активной частью общества. Огромное количество молодых людей, которые жаждут действовать, проживает во всех регионах нашей страны, в том числе и в Ленинградской области. Именно поэтому они с нетерпением ждали запуска традиционного проекта «Губернаторский молодежный трудовой отряд». Он стартовал 6 июля. Первыми летний сезон работы трудовых отрядов откроют 80 юных тружеников из города Пикалево Бокситогорского района, города Кировска и Выскатского сельского поселения Сланцевского района. Проект реализуется во всех районах Ленинградской области уже не в первый раз и ежегодно привлекает свыше 500 тысяч человек.

- Всего в этом году в проекте принимает участие тысяча школьников 14-17 лет из всех районов Ленинградской области, - рассказали в правительстве региона. - Трудовые будни ребят делятся на две части: в течение четырех часов молодые люди выполняют общественно полезные работы, занимаются благоустройством территорий муниципальных образований, а затем участвуют в спортивных и досуговых мероприятиях, интерактивных и образовательных тренингах и мастер-классах.

Проект дает возможность приобрести необходимые для любой сферы профессиональные навыки, завести знакомства и с пользой провести время. Лучшие потом примут участие в областном фестивале «Губернаторского молодежного трудового отряда», который пройдет в сентябре формате оупен-эйр на территории Центра «Молодежный». Если не успели записаться в этом году, держите в голове, что можно подключиться потом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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