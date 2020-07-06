2020-07-06T19:20:39+03:00
Новости компаний

Концерн ЮИТ наградит автора лучшего проекта архитектурной среды на конкурсе «Золотой Трезини»

Подведение итогов состоится 1 декабря в Санкт-Петербурге
Маргарита РЕПИНА
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Президент и генеральный директор концерна ЮИТ Кари Каунискангас. Фото: предоставлено организаторами.Президент и генеральный директор концерна ЮИТ Кари Каунискангас. Фото: предоставлено организаторами.
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С июля 2020 года Третий международный архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини» проходит при поддержке международного концерна ЮИТ (YIT). В состав Международного совета «Золотого Трезини» вошел президент и генеральный директор концерна ЮИТ Кари Каунискангас. В числе номинаций конкурса появилась специальная номинация от ЮИТ: «Лучшая организация архитектурной среды для устойчивого развития города».

- Эксперты конкурса “Золотой Трезини” решают очень важную задачу, стремясь выделить и поощрить работы архитекторов, дизайнеров и реставраторов с наиболее сильной художественно-образной составляющей в духе устойчивого развития, – говорит глава ЮИТ Кари Каунискангас. – Мне особенно приятно видеть в жюри конкурса руководителей ведущих музеев Финляндии и выдающихся финских архитекторов. При этом я уверен, что на третий год существования конкурса пришло время поднимать новые вопросы: всегда ли эстетически привлекательные проекты для городской среды энергоэффективны, безопасны и экологичны, насколько они сочетаются с обликом города, отвечают ли потребностями жителей? Другими словами, соответствуют ли они принципам устойчивого развития в области градостроительства и территориального планирования, которые закреплены в Градостроительном кодексе России (2004 г.) и докладе ООН о целях в области устойчивого развития (2019 г.). Мы внимательно изучим заявки номинантов конкурса “Золотой Трезини-2020” и наградим автора лучшего проекта организации архитектурной среды для устойчивого развития города.

- Важно уточнить: новая специальная номинация не требует заполнения отдельной заявки. На специальный приз от концерна ЮИТ будут претендовать все участники номинаций конкурса, связанных с архитектурой жилых и общественных зданий и дизайном городской среды, – добавляет председатель оргкомитета конкурса “Золотой Трезини” Павел Черняков. – При выборе победителя будут оцениваться такие параметры проекта как решения по энергии и материалам (например, применение возобновляемых источников энергии и вторичное использование материалов), сочетаемость с обликом города, дизайн и инфраструктурное наполнение уличного пространства и/или двора (функциональное зонирование, предусмотренные активности, услуги на первых этажах зданий). А решение о том, кому из участников конкурса достанется победа в специальной номинации, примет экспертный совет ЮИТ во главе c президентом и генеральным директором концерна Кари Каунискангасом.

Девиз «Золотого Трезини» – «Архитектура как искусство». Цель конкурса – выявление и поощрение наиболее художественно ценных проектов в области архитектуры, дизайна, реставрации и музейного дела. Работу конкурса курирует Международный совет «Золотого Трезини». Почетный председатель совета – президент Всемирного клуба петербуржцев, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. В Большое жюри конкурса входят более 180 экспертов из 30 стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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