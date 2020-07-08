2020-07-08T11:21:40+03:00
Происшествия

Сотрудник миграционной службы Санкт-Петербурга заказал бывшего милиционера, чтобы не отдавать ему миллион рублей

Мужчина занял круглую сумму, чтобы заняться цветочным бизнесом. Но прогорел, после чего решил устранить своего кредитора
Роман ЛЯЛИН
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Полицейские задержали подозреваемыхПолицейские задержали подозреваемыхФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге сотрудники уголовного розыска раскрыли убийство своего бывшего коллеги. 52-летний экс-работник милиции пропал в мае. Тревогу забил его сын, когда обнаружил, что отец перестал выходить на связь. Родственник вспомнил, что у отца долгое время был конфликт с 32-летним работником миграционной службы Красносельского района Владимиром, который должен был ему миллион рублей.

К делу сразу же подключились лучшие сотрудники уголовного розыска Управления ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, которые стали по крупицам восстанавливать историю пропажи своего бывшего коллеги. Восстановить картину помогли камеры наблюдения. Сыщики часами отсматривали записи с разных районов города и, наконец, заметили, как пропавший 12 мая во дворе своего дома на Ленинском проспекте сел в иномарку «Хундай Солярис». Установить владельца машины оставалось делом техники.

Им оказался тот самый работник миграционной службы Владимир, который и занимал круглую сумму. За рулем же машины в тот день сидел его приятель - 26-летний Даниил, который, к слову, тоже был бывшим силовиком.

Как оказалось, Владимир действительно занимал миллион рублей. Хотел открыть свой цветочный магазин. Но дело в гору не пошло. Поэтому вместо того, чтобы отдать долг, чиновник решил избавиться от кредитора... Для этого он и нанял своего молодого друга.

Заманить в машину жертву решили все тем же долгом. Бывшему милиционеру пообещали вернуть деньги, за ними нужно было только проехать. Когда же экс-силовик сел в машину, его задушили. После этого преступники спрятали труп в гараже на Лагерном шоссе и вернулись к обычной жизни, думая, что не оставили никаких следов.

Но сыщики отследили весь путь преступников. И сегодня, 8 июля, нашли спрятанное тело. Сразу после этого сотрудники уголовного розыска наведались и к двум друзьям. Работника миграционной службы и его подельника уже задержали. Сейчас обоих передали сотрудникам следственного комитета, которые расследуют дело об убийстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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