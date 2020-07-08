Поющие фонтаны запустили в Санкт-Петербурге: Где и когда посмотреть шоу

Санкт- Петербург все больше становится похож на себя: заработали летние кафе, на реках и каналах появляются кораблики, в парках прогуливаются горожане. А с 28 июня 2020 года включили фонтаны – сезон «водных знаменитостей» стартовал на несколько месяцев позже обычного из-за коронавируса. Зато теперь можно не только полюбоваться брызгами воды, но и увидеть традиционные светомузыкальные шоу. Несколько городских фонтанов в определенное время «танцуют» под произведения музыкальной классики. Где и когда можно посмотреть на них, рассказали в «Водоканале».

Этим летом будет радовать горожан цветом и музыкой фонтанный комплекс на площади Ленина. Увидеть это можно в 12:00 и 21:40 по будним дням. А в выходные и праздничные дни шоу запускают в 12:00, 20:00, 21:00 и 21:40.

Еще один «танцующий» фонтан находится в Кронштадте – в сквере у Гостиного двора. Сеансы здесь запускают еще чаще. По будним дням – в 12:00, 16:00, 20:00 и 21:00, а по выходным – в 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 20:00 и 21:00.

Фонтан на площади Ленина будет показывать светомузыкальное шоу.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Помимо знаменитых фонтанов Петродворца, в пригороде можно посмотреть и на «танцующий». Это фонтан в сквере на Торговой площади в Петергофе. Цветомузыкальное шоу там можно увидеть в начале каждого часа, начиная с 11:00 и до 22:00 включительно – и в будние, и в выходные дни.

– Продолжительность цветомузыкальных фонтанных шоу составляет 20-25 минут, в Петергофе цветомузыкальный режим включается на 5 минут. В репертуаре – шедевры классической музыки, произведения Андрея Петрова, Василия Соловьева-Седого, хиты шестидесятых, марши и вальсы, – рассказали в «Водоканале».

Фонтан у Казанского собора - один из самых известных в городе.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

А ЧТО ЕЩЕ?

Отличная идея для прогулки в Петербурге – «фонтанные» маршруты. Именно такие предложили туристам и горожанам в «Водоканале». Нужно лишь двигаться по карте и наслаждаться видами. А еще – можно послушать аудиоэкскурсии с рассказами о фонтанах, которые доступны бесплатно.

Маршрут №1

Первый маршрут называется «Романтический» и идет по самому центру города. Начинается он с фонтана в сквере у Зимнего дворца. Под брызги воды у чаши, напоминающей цветок, любят проводить время и туристы, и местные жители. Затем от Эрмитажа предлагают прогуляться до Казанского собора. Здесь можно посмотреть сразу два фонтана: первый, небольшой, находится на Казанской улице – у Воронихинской решетки. Это так называемый фонтан-поилка с изображением бога воды и морей – Нептуна. Второй фонтан – знаменитая чаша у самого собора. Его, кстати, с началом сезона обычно включают в городе самым первым.

Маршрут №1 "Романтический". Фото: ГУП "Водоканал".

Следующая точка на карте – знаменитый «Шар» на Малой садовой. Обычно здесь всегда много туристов, которые делают фотографии с необычным фонтаном. Еще бы, ведь мощные струи воды буквально поддерживают на весу огромный вращающийся шар!

Фонтан "Шар" в центре Петербурга - излюбленное место туристов.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Далее маршрут ведет в Ново-манежный сквер – не больше пяти минут от Невского. Этот уютный уголок Петербурга – завершающая точка в маршруте. Здесь можно отдохнуть на скамейке и полюбоваться на еще один фонтан – уменьшенную копию того, что находится перед Адмиралтейством в Александровском саду.

Маршрут №2

Второй маршрут называется «Парковый» и рассчитан на более долгую прогулку через зеленые зоны города. Начинается он на правом берегу Невы – на площади Ленина. Здесь можно увидеть сравнительно новый фонтанный комплекс, который появился в 2005 году, но уже успел завоевать известность своими цветомузыкальными шоу.

Маршрут №2 "Парковый". Фото: ГУП "Водоканал".

Чтобы увидеть следующий фонтан, нужно прогуляться до Таврического сада, перейдя через Литейный мост на другую сторону реки. Получасовая прогулка приведет к известному фонтану «Мальчик и утка». Отсюда можно прогуляться до Смольного, прекрасный сад у которого украшают сразу четыре фонтана. Затем путь лежит на Шпалерную улицу, где расположен настоящий символ водной природы – фонтан «Водоканала». Неподалеку от него можно полюбоваться и фонтаном «Каскадный», который расположен слева от входа в выставочный комплекс «Вселенная воды».

Маршрут №3

Еще один маршрут находится не в центре города и называется «Нетуристический». Однако впечатлений от такой прогулки будет не меньше, чем в сердце Петербурга. Начинается маршрут с фонтанного комплекса на самой большой площади города – Московской. Размаху отвечает и водное украшение этого места.

Маршрут №3 "Нетуристический". Фото: ГУП "Водоканал".

Затем по Московскому проспекту можно прогуляться до Российской национальной библиотеки – площадь перед зданием украшает комплекс из шести фонтанов. Здесь частенько любят собираться студенты. На другой стороне проспекта уже ждет на прогулку Московский Парк Победы. На его территории расположен фонтан «Слава», где и завершается этот маршрут.

КСТАТИ

Для каждого из маршрутов в «Водоканале» сделали аудиоэкскурсию с небольшим рассказом про фонтаны. Записи можно прослушать на официальной странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Ново-Манежный сквер с фонтаном - тихий уголок в центре Петербурга.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Поющие фонтаны Санкт-Петербурга .

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