Зенит - Сочи 8 июля 2020: прямая онлайн-трансляция матча чемпионата РПЛ по футболу

Сегодня, 8 июля, «Зенит» в рамках 27 тура Тинькофф РПЛ принимает на «Газпром Арене» команду «Сочи». С одной стороны, этот матч уже ничего не решает для петербургской команды – игру сине-бело-голубые проведут в ранге чемпионов сезона 2019/20. Зенитовцы оформили чемпионство за четыре тура до конца турнира, набрав недосягаемые 62 очка и установив таким образом двойной рекорд: самая ранняя победа и наибольшее количество очков в лиге по итогам 26 туров.

С другой – в этом матче будет немало интриг.

Первая из них, выйдет ли на поле против «Зенита» нападающий Александр Кокорин, который формально игрок сине-бело-голубых, но до конца сезона в аренде в «Сочи». Напомним, что по правилам арендованный игрок не может выступать против своей команды. Но всему есть своя цена вопроса, то есть неустойки. Так в свое время против «Зенита» сыграл Дзюба, отданный в «Арсенал». На этот раз, по данным СМИ, размер неустойки составляет 12 миллионов рублей.

Вторая интрига – это состав, который выставит на матч Сергей Семак. Последние четыре игры после возобновления чемпионата в старте на поле за «Зенит» выходили одни и те же игроки. Оставит ли главный тренер победный состав или же даст игрокам основы передышку в преддверии полуфинала Кубка России со «Спартаком», который пройдет в Петербурге 19 июля – узнаем только за час до матча.

Понятно, что «Зенит» бесспорный фаворит матча. «Сочи» на данный момент занимает двенадцатую строчку в турнирной таблице и находится в шаге от стыковых матчей зоны вылета. Но в случае победы (а она, повторимся, если «Зенит» сыграет вторым составом, вполне реальна), команда поднимется сразу на несколько позиций и окажется в относительно безопасной середине таблицы.

Кстати, еще один повод смотреть сегодняшний матч – это церемония награждения. Сразу после игры «Зенит» станет первым обладателем обновленного Кубка РПЛ. Интересный факт: трое из игроков "Сочи" в прошлом году сами поднимали над головой этот кубок в составе "Зенита".

Трансляция матча Зенит - Сочи 8 июля 2020 начнется на стадионе в Санкт-Петербурге в 18.00. Ее покажут в эфире телеканала Матч ТВ.