Обсуждаем вместе: Что сегодня происходит с политикой в России

«Комсомольска правда» продолжает серию традиционных онлайн-конференций «Голос Родины» с участием лидера партии «Родина» и кандидата в Губернаторы Ленобласти Валерия Шинкаренко. В рамках эфира политический деятель обсуждает с экспертами и зрителями самые злободневные вопросы – безработицу, экологию, проблемы миграции и другие. 9 июля состоится очередная прямая трансляция, героями которой станут Валерий Шинкаренко и известный экономист Михаил Хазин. Спикеры обсудят политическую ситуацию в стране и в регионе.

Как она выглядит сейчас? Какие изменения ожидают нас в краткосрочном и долгосрочном периоде? Какова расстановка сил на политическом поле региона в преддверии губернаторских выборов 13 сентября? Эти и другие вопросы спикеры поднимут в прямом эфире «Комсомольской правды».

Напомним, что в прошедшие выходные на границе области и города прошел VI отчетно-выборный Съезд Всероссийской партии «Родина», в рамках которого председатель партии депутат ГД Алексей Журавлев выступил с докладом о политической ситуации в стране и в мире и объявил, что новой доктриной партии станет Интеграционный Регионализм. Мероприятие посетили многие известные личности, например, экс-премьер ДНР Александр Бородай, писатель Николай Стариков, экономист Михаил Хазин. Делегаты съезда поддержали кандидатуру Валерия Шинкаренко на губернаторские выборы 13 сентября этого года.

Трансляция онлайн-конференции пройдет на сайте spb.kp.ru и в социальных сетях «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге. Присоединиться к беседе может любой желающий. Свои вопросы оставляйте в комментариях к этой публикации или задавайте во время эфира.

Начало трансляции 9 июля 2020 года в 19.00. Присоединяйтесь!

КОНКРЕТНО

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