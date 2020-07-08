2020-07-08T14:14:06+03:00
Общество

Обсуждаем вместе: Что сегодня происходит с политикой в России

На сайте и в соцсетях «Комсомольской правды» состоится онлайн-конференция кандидата в Губернаторы Ленобласти Валерия Шинкаренко и экономиста Михаила Хазина
Маргарита РЕПИНА
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Лидер регионального отделения Всероссийской политической партии «Родина» Валерий Шинкаренко (справа).Фото из личного архива.Лидер регионального отделения Всероссийской политической партии «Родина» Валерий Шинкаренко (справа).Фото из личного архива.
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«Комсомольска правда» продолжает серию традиционных онлайн-конференций «Голос Родины» с участием лидера партии «Родина» и кандидата в Губернаторы Ленобласти Валерия Шинкаренко. В рамках эфира политический деятель обсуждает с экспертами и зрителями самые злободневные вопросы – безработицу, экологию, проблемы миграции и другие. 9 июля состоится очередная прямая трансляция, героями которой станут Валерий Шинкаренко и известный экономист Михаил Хазин. Спикеры обсудят политическую ситуацию в стране и в регионе.

Как она выглядит сейчас? Какие изменения ожидают нас в краткосрочном и долгосрочном периоде? Какова расстановка сил на политическом поле региона в преддверии губернаторских выборов 13 сентября? Эти и другие вопросы спикеры поднимут в прямом эфире «Комсомольской правды».

Напомним, что в прошедшие выходные на границе области и города прошел VI отчетно-выборный Съезд Всероссийской партии «Родина», в рамках которого председатель партии депутат ГД Алексей Журавлев выступил с докладом о политической ситуации в стране и в мире и объявил, что новой доктриной партии станет Интеграционный Регионализм. Мероприятие посетили многие известные личности, например, экс-премьер ДНР Александр Бородай, писатель Николай Стариков, экономист Михаил Хазин. Делегаты съезда поддержали кандидатуру Валерия Шинкаренко на губернаторские выборы 13 сентября этого года.

Трансляция онлайн-конференции пройдет на сайте spb.kp.ru и в социальных сетях «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге. Присоединиться к беседе может любой желающий. Свои вопросы оставляйте в комментариях к этой публикации или задавайте во время эфира.

Начало трансляции 9 июля 2020 года в 19.00. Присоединяйтесь!

КОНКРЕТНО

Где смотреть онлайн-конференцию?

«ВКонтакте»

«Одноклассники»

YouTube-канал

Что нас ждет после губернаторских выборов 13 сентября?.Как развивается ситуация на политической арене страны в целом и региона в частности? Какова расстановка политических сил в регионе в преддверии губернаторских выборов? На эти и другие вопросы ответят Валерий Шинкаренко, кандидат в Губернаторы Ленинградской области, и Михаил Хазин, известный экономист, во время прямой трансляции в наших соцсетях и на сайте spb.kp.ru Задавайте свои вопросы спикерам здесь, в комментариях к публикации, и присоединяйтесь к трансляции завтра!

ИСТОЧНИК KP.RU

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