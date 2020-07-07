Главный редактор «Петербургского дневника» назначен генеральным директором «Петроцентра»

В информационно-издательском центре правительства Петербурга перемены. Главой «Петроцентра» назначили главного редактора «Петербургского дневника» Кирилла Смирнова. С 7 июля он будет совмещать две должности. Нового руководителя организации сотрудникам издания представил председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.

- В последнее время «Петербургский дневник» добился серьезных успехов, связанных, в том числе, с ростом аудитории. Это касается как сайта, так и газеты. У изданий Правительства Санкт-Петербурга есть некоторые ограничения, связанные с реализацией творческих амбиций, но в то же время множество пока еще не полностью раскрытых возможностей. Я уверен, что на новом ответственном посту у Кирилла Смирнова получится их реализовать, в том числе, благодаря профессиональной команде, - сказал Владимир Рябовол.

Ранее пост генерального директора ОАО «Петроцентр» занимала Людмила Яковлева: она руководила информационно-издательским центром на протяжении четырёх лет.

- Мы работаем для наших читателей. И порой аудитории совсем не важно, кто именно создает контент: важно, чтобы он производился качественно и оперативно. Это своеобразный информационный конвейер. И чтобы не менялось в структуре нашей компании, важно, чтобы этот конвейер не останавливался, - отметил Кирилл Смирнов.

«Петербургский дневник» – это не только ежедневное печатное издание, но еще и полноценный информационный сетевой ресурс. Так, печатную версию «Петербургского дневника» каждый день читают не менее 150 тысяч человек, столько же посетителей ежедневно заходят на его сайт. По итогам первого квартала рейтинга Медиалогии "Петербургский дневник" занял вторую строчку по цитируемости среди петербургских СМИ.