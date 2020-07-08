2020-07-08T16:39:09+03:00
Общество

Уникальное оборудование и свежий ремонт: в роддоме №18 Санкт-Петербурга открылся обновленный дневной стационар

В день он сможет принимать до 70 женщин с различными патологиями беременности
Полина ШАНДРАК
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У Сергея и Евгении Интяковых в роддоме №18 родился первенец - сыночек Парфен.У Сергея и Евгении Интяковых в роддоме №18 родился первенец - сыночек Парфен.Фото: Полина ШАНДРАК
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В Родильном доме №18 Санкт-Петербурга праздник: свои двери распахнул новый дневной стационар на 25 мест. Все – по последнему слову техники: новое оборудование, шикарный ремонт. По словам главного врача Галины Гриненко, ежедневно в учреждении смогут лечиться порядка 70 женщин.

- Мы не разлучаем беременных с детишками, любящими мужьями и родственников. Они получают здесь всю необходимую помощь: обследование, наблюдение, лечение, и возвращаются к семье. Это для них очень важно, - отметила она.

Церемонию открытия провели 8 июля не случайно. Именно в эту дату в России отмечают День семьи, любви и верности. Поздравить персонал и пациенток приехал вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

Поздравить персонал и пациенток приехал вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев. Фото: Полина ШАНДРАК

Поздравить персонал и пациенток приехал вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.Фото: Полина ШАНДРАК

- Это не просто роддом, а перинатальный центр, который недавно прошел проверку Росздравнадзора и получил сертификат качества. Более того он третьего уровня: оказывают помощь не просто роженицам, а тем, у кого сердечно-сосудистые заболевания, различные инфекции и есть угроза при родах. Работают тут высокопрофессиональные кадры, - сказал Эргашев.

Он обратил внимание на то, что в этом году учреждению исполняется 40 лет. Новый дневной стационар, можно сказать, подарок к юбилею.

Поблагодарить за поддержку и разделить праздник приехали Сергей и Евгения Интяковы. Неделю назад они стали родителями прекрасного малыша Парфена. Кроха появился на свет здесь – в Родильном доме № 18. Для молодой мамы и отца - российского актера, который снимался в фильме «12 часов», сериалах «Купчино», «Милицейская сага», «Чужой» и многих других, это знаковое событие. Мальчишка – их первенец.

Новый дневной стационар на 25 мест появился в роддоме №18. Фото: Полина ШАНДРАК

Новый дневной стационар на 25 мест появился в роддоме №18.Фото: Полина ШАНДРАК

- Прекрасный родильный дом, нам повезло, - поделился счастливый глава семейства. – Отношение человеческое. Никто не мешал, все только помогали.

- Папа встречал сына первым! – с гордостью призналась Евгения.

- Отцы должны быть при этом событии рядом и помогать своим женам, - добавил актер. – Раньше, как и многие думал, что все это вранье. Но нет. Это важно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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