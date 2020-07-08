ЖК Magnifika получил золотой сертификат энергоэффективности Green Zoom City

Жилой комплекс Magnifika шведского девелопера Bonava первым в Петербурге получил золотой сертификат Green Zoom City за качество проектирования зданий и комплексное и устойчивое развитие территории. Это первый жилой квартал в Петербурге, удостоенный столь высокой оценки экспертов.

Сертификат подтверждает, что проект Magnifika, строящийся в Красногвардейском районе, отвечает высоким стандартам экологичности, энерго-, водоэффективности, а также качества и безопасности городской среды. Чтобы удостовериться в этом, сотрудники «НИИ устойчивого развития в строительстве» тщательно изучили документацию по проекту, а также провели радиологическое обследование квартала, анализ атмосферного воздуха и почв, измерили уровень электромагнитных излучений, инфразвука, вибраций и шума.

Фото предоставлено компанией Bonava.

Эксперты создали модель жилого комплекса, симулирующую его энергопотребление в течение 1 года. Проект Magnifika оказался на 28% энергоэффективнее аналогичного «базового» квартала с характеристиками, установленными российским законодательством. В частности, в квартирах комплекса запроектированы дерево-алюминиевые окна с энергосберегающими стеклопакетами, тёплые водяные полы вместо обычных радиаторов и система вентиляции с очисткой воздуха и рекуперацией тепла. Все это позволяет значительно сократить расходы на отопление и сделать жизнь в доме комфортнее.

Фото предоставлено компанией Bonava.

Также сотрудники института оценили качество проектирования общественных пространств и зеленых зон в Magnifika. Суммарно под них будет отдано более 40% территории. Так, проектом предусмотрено разделение автомобильного и пешеходного потоков. С помощью архитектурных и ландшафтных решений территория будет зонирована на приватные пространства для спокойного отдыха и площадки для активных игр и занятий спортом. По ней пройдут велосипедные и прогулочные дорожки. А набережная реки Охты, примыкающая к комплексу, будет благоустроена и, наверняка, станет местом притяжения для всего района.

Фото предоставлено компанией Bonava.

- Тот факт, что комплекс Magnifika получил золотой сертификат Green Zoom City, подтверждает, что мы не только строим энерго- и водоэффективные дома, но и создаем комфортную и безопасную жилую среду, вдохновляющую на общение и взаимодействие, - подчеркнул председатель совета директоров ООО «Бонава Санкт-Петербург»Майкл Бьёрклунд.