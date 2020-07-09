2020-07-09T00:15:40+03:00
Общество

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 9 июля 2020 года: осложнения работы сердца после болезни и новые штрафы горожанам за отсутствие масок

Мы собрали все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 9 июля 2020 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Комсомолка" собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 9 июля 2020 года."Комсомолка" собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 9 июля 2020 года.Фото: Артем КИЛЬКИН
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«Комсомолка» вновь собрала все последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 9 июля 2020 года. Увы, но число новых выявленных заражений по дням все еще растет, начиная с конца июня.

- В Санкт-Петербурге за минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 295 человек. Общее число заболевших с начала пандемии теперь составляет 26 389 горожан. В числе выздоровевших уже 20 552 пациента. Смертей в общей сложности 1484, - передает Оперативный штаб по COVID-19.

Петербургские медики рассказали «Комсомолке», какие именно последствия болезни они фиксируют у пациентов спустя полтора-два месяца после выздоровления от опасной инфекции. В основном, осложнения наблюдаются в работе сердца у людей в возрасте от 35 до 45 лет. И такие «подарки» могут остаться даже после легкой формы COVID-19.

Медработников психиатрической больницы Святого Николая Чудотворца отпустили домой после долгой, но необходимой обсервации. С 16 июня больше 220 сотрудников медучреждения лечили петербуржцев от коронавируса. С 9 июля в больнице наконец-то возобновят прием обычных пациентов после тщательной дезинфекции. Все выплаты медикам обещают перечислить совсем скоро.

Если вы начали расслабляться и перестали носить маски в общественных местах Северной столицы, то зря – полиция не дремлет. В начале июля она составила административные протоколы уже на 25 нарушителей. Кого-то без средств индивидуальной защиты застали в автобусе, а кого-то в магазинах. Всем попавшимся грозят немалые штрафы.

Добавим, что в Ленинградской области за прошедшие сутки коронавирус подтвердился еще у 50 человек. В числе очередных выздоровевших – 8 человек. А вот смертей от COVID-19 за день стало больше на одну. Теперь в регионе 35 летальных исходов от COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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