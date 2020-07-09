Спорт вернулся!

Пожалуй, чего больше всего не хватало жителям Ленобласти на самоизоляции, так это возможности заниматься спортом. Конечно, были и видеоуроки, и онлайн-тренировки, и мастер-классы от именитых спортсменов региона, и физкультурные челленджи. Хорошо, но все равно что-то не то…

Вот почему первое после карантина массовое спортивное событие стало настоящим праздником. Причем всероссийского масштаба. 4 июля в Волхове открылся Второй Всероссийский фестиваль дворового спорта.

- Ленинградская область получила это право благодаря победе дворовой команды «Волховский фронт» на Первом Всероссийском фестивале детского дворового футбола в Москве в 2019 году, - напомнили в пресс-службе правительства региона.

Участников поприветствовали трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина и губернатор региона Александр Дрозденко Фото: Правительство Ленобласти

Участников фестиваля поприветствовала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. Именно она инициатор проекта «Детский спорт», в рамках которого проходят соревнования. А Ленобласть, по словам именитой спортсменки, - один из лидеров регионов по реализации этой программы.

- Когда мы подписали соглашение, в регионе было три-четыре школьных спортивных клуба, а сегодня они есть почти в каждой школе, - вспомнила Роднина. - Мне кажется, что эта работа увлекает всех, особенно когда мы ощущаем результат и интерес, и это как раз та самая форма работы с детьми, которая необходима.

Действительно, цифры подтверждают слова Ирины Константиновны. Среди основных достижений проекта создание 283 школьных спортклубов, ремонт и реконструкция 100 сельских школьных спортзалов. В итоге в школьный спорт удалось вовлечь более 42 тысяч ребят. Теперь в регионе есть система спортивных соревнований - Лига школьного спорта.

И этот фестиваль, кстати, стал первым спортивным мероприятием после реконструкции на стадионе «Локомотив» в Волхове. Впрочем, как заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, обновление прошла не только эта спортивная площадка.

- Мы начинаем реконструкцию стадиона «Металлург», строим ледовую арену, право на которую завоевали наши хоккеисты из «Ночной лиги» победой в Сочи, начинаем реконструкцию спортивного центра с бассейном, вместе с коллегами из «Фосагро» откроем лыжную базу, - перечислил глава региона. - Что касается школ, то еще в 2014 году мы приняли решение: при всех школах области должны быть хорошие стадионы с площадками для занятий различными видами спорта и сдачи норм ГТО.

Александр Дрозденко напомнил, что правительство региона целенаправленно создает во всех поселениях региона единый стандарт для занятий спортом.

- И результаты не заставили себя ждать: сегодня у нас порядка 300 спортивных команд, в которых занимается более 42 тысяч наших ребят, - обратился губернатор к участникам фестиваля. - И все они живут под девизом: «Через здоровый образ жизни воспитываем самого себя».

Позднее Александр Юрьевич напишет в своем Инстаграме: «Мы все выросли из дворового спорта. Хорошо, когда ребята имеют возможность заниматься и выбирают для себя спортивную карьеру, но самое главное - чтобы как можно больше детей полюбили спорт. Спорт - норма жизни».

СПРАВКА «КП»

Цель проекта «Детский спорт» - приобщение детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирование навыков здорового образа жизни среди подрастающего поколения. В рамках проекта в Ленинградской области реализуются три направления и инфраструктурные программы: «Школа - территория спорта», «Дворовый тренер» и «Спорт-мосты». Программы включают в себя реконструкцию спортивных залов в сельских школах, строительство ФОКов и бассейнов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В области открыли фитнес-центры и бассейны

Новые смягчения ограничений вступили в силу с 6 июля. Согласно новому постановлению спорт на открытом воздухе разрешен на всей территории региона, причем без ограничений по количеству групп.

С фитнес-центрами ситуация такая. В «зеленой» зоне их деятельность разрешена без ограничений. В «красной» и «желтой» спортом можно заниматься в помещениях, но при условии, что на каждого человека приходится минимум 4 квадратных метра свободного пространства.

Схожая ситуация и с бассейнами. Только здесь для «красной» и «желтой» зон действует ограничение: не более одного человека на 5 «квадратов» площади зеркала бассейна и не более одного человека на 10 «квадратов», если речь идет о дорожках бассейна.

При этом и фитнес-клубы, и бассейны обязаны соблюдать стандарт безопасности: принимать посетителей по предварительной записи, держать дистанцию между сотрудниками и посетителями не менее полутора метров (да, и между тренажерами тоже), проводить регулярную дезинфекцию и так далее.

Игроков горячо поддерживали болельщики на трибунах Фото: Правительство Ленобласти

ТОЛЬКО ФАКТЫ

- Спорт - одно из приоритетных направлений развития Ленобласти.

- За прошлый год к спорту приобщилось 42,3 процента жителей региона, абсолютное большинство - дети и молодежь.

- 242 спортивных мероприятия провели в Ленобласти в 2019 году. Здесь прошли, в частности, международные соревнования по футболу памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина, этапы первенства Европы по водному поло, чемпионатов России по водному поло.

- Ленинградские спортсмены завоевали 1052 медали на международных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях, еще 51 медаль они получили на межрегиональных и всероссийских турнирах.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

8 августа, в День физкультурника, по всей стране пройдут региональные этапы Всероссийских массовых соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч». В Ленинградской области соревнования пройдут во Всеволожской спортивной школе олимпийского резерва.