Как изменились тарифы ЖКХ в Ленинградской области с 1 июля 2020 года

Июльские квитанции за коммунальные платежи придут к жителям Ленинградской области с обновленными цифрами. С 1 июля в регионе приняты новые тарифы по ЖКХ.

- В среднем по Ленинградской области рост платы граждан за коммунальные услуги составит 3,6 процента, - сообщили в комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской области. - При этом средний рост по России - 4 процента, в Санкт-Петербурге - 3,5 процента.

По отдельным муниципальным образованиям допустимо предельное отклонение до 2 процентов, то есть там рост может составить 5,6 процента.

Сильнее всего для жителей Ленинградской области подорожала холодная вода - 5,6 процента, водоотведение, то есть канализация - на 5,1 процента. Тарифы на горячую воду выросли на 1,8 процента, отопление - на 4 процента. Электричество подорожало на 4,9 процента, газ - на 3 процента.

Конечно, многие жители области надеялись, что пандемия все же сподвигнет к заморозке тарифов хотя бы до нового года. Но, как пояснили в профильном комитете, сделать это невозможно, ведь экономические процессы не останавливаются: компании закупают топливо, материалы, обслуживают и модернизируют сети. Если заморозить тарифы, то придется выделять на это средства из бюджета - не меньше полутора миллиардов рублей.

При этом сам Александр Дрозденко, отвечая на вопросы ленинградцев на своей странице в соцсети, признал, что хотел сдвинуть повышение тарифов на три месяца.

«Но это нереально, общее российское ежегодное изменение, и это уже во всех сметах и бюджетах учтено, - констатировал он. - Буду думать над компенсацией».

При этом в Ленобласти напоминают: регион оказывает меры социальной поддержки. В частности, до конца года за неуплату коммунальных платежей не начисляются пени. Также коммунальщики не имеют права отключить неплательщиков от тех или иных услуг из-за задолженности.

- Если доля расходов на оплату коммунальных платежей превышает 22 процента от совокупных доходов семьи, то граждане имеют право на субсидию, - говорят в областном правительстве.

Кстати, возможно вскоре тарифы у жителей Ленобласти и Санкт-Петербурга станут едиными. Об этом еще зимой говорил губернатор Александр Дрозденко.

- Я в этом году буду предлагать подписать соглашение с Санкт-Петербургом о полной экономической, социальной и транспортной интеграции. В первую очередь, необходимо выровнять тарифы по газу, электроэнергии, воде, канализации, то есть сделать транспортно-инженерную интеграцию, - объяснял руководитель региона.

А ЧТО С ЖИЛИЩНЫМИ УСЛУГАМИ?

В комитете по тарифам и ценовой политике напомнили: стоимость жилищных услуг, в том числе содержания и ремонта дома, обслуживания домофонов, охраны и так далее государством не регулируются. Плату устанавливают либо управляющие организации, либо собственники жилья на общем собрании. Если они таким правом не воспользовались, то размер платы устанавливают органы местного самоуправления.

Тарифы на газ, если его не используют для отопления, не изменилисьФото: Олег ЗОЛОТО

КСТАТИ

Ранее в Ленобласти на 3,8 процента снизили тарифы за вывоз мусора. Так, с 1 мая для жителей многоквартирных домов стоимость составляет 5,39 рублей, а не 5,6 рублей на квадратный метр.

Для жителей частных домов также изменился порядок начисления. Теперь плата взимается не с квадратного метра, а с человека, в зависимости от количества проживающих - по 98,58 с человека. Размер платежей по каждому отдельному дому будет зависеть от числа проживающих.

Как пояснили в правительстве Ленинградской области, таким образом для индивидуальных домов, где зарегистрирован всего один человек, плата снизится более, чем на 70 процентов. Если жильцов трое, то выгода составит 11 процентов.

КОНКРЕТНО

Сравним

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

В домах без электроплит, а также в садоводствах:

Одноставочный тариф

Было - 4,27 руб./кВтч

Стало - 4,48 руб./кВтч

По двум зонам суток:

дневная

Было - 4,49 руб./кВтч

Стало - 4,71 руб./кВтч

ночная

Было - 2,43 руб./кВтч

Стало - 2,55 руб./кВтч

Электроэнергия для жителей городских квартир с электроплитами

Одноставочный тариф

Было - 3,15 руб./кВтч

Стало - 3,32 руб./кВтч

По двум зонам суток:

дневная

Было - 3,32 руб./кВтч

Стало - 3,48 руб./кВтч

ночная

Было - 1,79 руб./кВтч

Стало - 1,88 руб./кВтч

Электроэнергия для жителей сельских населенных пунктов

Одноставочный тариф

Было - 3,11 руб./кВтч

Стало - 3,27 руб./кВтч

По двум зонам суток:

дневная

Было - 3,27 руб./кВтч

Стало - 3,43 руб./кВтч

ночная

Было - 1,77 руб./кВтч

Стало - 1,85 руб./кВтч

ГАЗ

Для приготовления пищи, а также нагрева воды на газовой плите, подогрева газовым водонагревателем, если нет центрального горячего водоснабжения - 6604,81 руб./1000 м3 (не изменилось).

На отопление или отопление с одновременным использованием на другие цели - 6559,98 руб./1000 м3 (было 6470,40 руб./1000 м3).

ВАЖНО!

Тарифы на воду, водоотведение и отопление зависят от района Ленинградской области, а также от организации - поставщика ресурсов. Уточнить тарифы для вашего района можно на сайте областного комитета по тарифам: tarif.lenobl.ru.

НА ЗАМЕТКУ

В случае аварии или чрезвычайной ситуации, связанной с коммунальными услугами, жителям нужно в первую очередь обратиться в свою жилищную организацию по номеру телефона, который указан на квитанции. Если меры не приняты, то следующий этап - горячие линии администрации муниципальных образований.

Все телефоны можно найти на сайте комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области: ghi.lenobl.ru.

Кроме того, работает горячая линия самого комитета: 8 (812) 539-51-73. Сюда можно позвонить по будням с 09.00 до 18.00.

В нерабочее время и выходные дни звонки принимает дежурно-диспетчерская служба Центра энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области по телефону: 8 (812) 308-00-11 (круглосуточно).