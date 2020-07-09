2020-07-09T15:14:42+03:00
Общество

Газетные киоски и павильоны Петербурга заработают в полную силу к сентябрю

А пока покупателям предлагают найти ближайший киоск либо оформить подписку
Анна ПОСЛЯНОВА
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И у издателей, и у распространителей прогноз один: киоски наполнятся печатной периодикой и заработают в полную силу осеньюИ у издателей, и у распространителей прогноз один: киоски наполнятся печатной периодикой и заработают в полную силу осеньюФото: Олег ЗОЛОТО
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В редакцию петербургской «Комсомолки» периодически звонят читатели и жалуются на то, что их любимый киоск закрыт и что приобрести газету, дескать, негде. Действительно, коронавирус не пощадил ни одну сферу нашей жизни. После трехмесячного «карантина» к началу июня открылась лишь половина всех павильончиков и киосков с прессой.

– Из-за пандемии стало выходить меньше журналов и газет, большинство изданий изменило график: «Советский спорт» недавно вышел впервые за три месяца, «Комсомолка» стала выходить трижды в неделю вместо шести, а большинство журналов и вовсе взяло паузу, – объясняет директор департамента по продажам и продвижению «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» Анна Ракитина. – Газет и журналов стало продаваться мало – и киоски перестали окупаться. Чтобы покрыть аренду и логистику и выдать сотрудникам зарплату, они вынуждены были временно закрыть часть точек.

Возникла проблема и с киоскерами, большинство их которых – те самые люди «в группе повышенного риска», те, кому за 65. Часть киоскеров предпочла спрятаться от коронавируса дома, часть отправилась на дачи. А часть сотрудников разного возраста уволилась из-за вынужденного простоя.

– Возник дефицит персонала, – отмечает председатель правления ассоциации «Балтийская пресса», генеральный директор сети «Метропресс» Сергей Маркелов. – Сейчас решаем эту проблему, потихоньку набирая сотрудников.

А вот в метро половина киосков не работает не из-за нехватки работников, а из-за недостатка покупателей.

– Пассажиропоток в метро восстанавливается, но очень медленно, – добавляет Сергей Маркелов. – На каждой станции на данный момент открыты один-два объекта, и открывать остальные нет смысла: с нынешним количеством покупателей мы справляемся.

Кстати, банкротом из-за коронавируса себя не объявил ни один распространитель прессы в Петербурге. Причина в том, что на рынке остались только крупные устойчивые игроки: «слабые» обанкротились еще до пандемии.

И у издателей, и у распространителей прогноз один: киоски наполнятся печатной периодикой и заработают в полную силу к сентябрю.

– Покупателям пока можно посоветовать только найти другой ближайший киоск, – говорит Маркелов. – Все они находятся в шаговой доступности друг от друга.

– А мы можем предложить временно оформить подписку, чтобы газеты приносили прямо в почтовый ящик, – добавляет Анна Ракитина. – Варианты есть разные: можно выписывать «толстушку» и три ежедневных выпуска в неделю за 100 рублей, а можно за те же деньги получать четыре «толстушки» в месяц. «Толстушка» по подписке обойдется в 25 рублей – на два-три рубля дороже, чем в киоске, зато «ежедневка» будет дешевле. Подписку можно продлевать на каждую неделю, единственное условие – минимальный срок, который составляет три недели. Отказаться можно в любой момент – например, когда ваш любимый киоск заработает. На сегодня это самый простой и удобный вариант.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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