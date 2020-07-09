Bonava проведет серию краеведческих экскурсий по Невскому району

Шведский девелопер Bonava совместно с гидом Виктором Федотовым (@unf_spb) в июле проведет серию онлайн-экскурсий по Невскому району. Мероприятия приурочены к подготовке строительства жилого комплекса комфорт-класса Gotland Lifestyle на улице Ольги Берггольц, 22, рядом с Палевским садом.

К ближайшей прогулке по левобережной части района можно присоединиться в Instagram компании в четверг, 9 июля, в 20:00. В прямом эфире в аккаунте @bonava_spb Виктор расскажет о промышленном строительстве XIX и начала XX века и покажет наиболее любопытные архитектурные памятники дореволюционной эпохи.

Маршрут пройдет от живописного сада имени Крупской на берегу Невы по улице Крупской. Участники виртуальной прогулки увидят краснокирпичные цеха Александровского чугунолитейного завода, в 1840-х переоснащенные в паровозные мастерские Николаевской железной дороги. В середине XIX века здесь находился центр строительства железнодорожного транспорта в Российской империи. Именно в этих мастерских был изготовлен первый в России магистральный паровоз.

Затем Виктор пройдет мимо бывшей Церкви Успения Пресвятой Богородицы, в 1929 году превращенной в здание Народного суда, и Заводского сада, разбитого на месте деревянных бараков, в которых когда-то и жили заводские рабочие.

Онлайн-экскурсия, запланированная на 9 июля, станет уже второй в серии прогулок, инициированных Bonava. Ранее, 25 июня, Виктор Федотов исследовал Правобережную часть района. Вместе с ним в прямом эфире можно было рассмотреть неоготическую Пристрельную башню Обуховского завода. В конце XIX века она служила сразу для двух функций - подъема воды и настройки прицелов орудий, производившихся на противоположном берегу. Также участники онлайн-экскурсии увидели электростанцию «Уткина заводь», строительство которой началось до Первой мировой, а завершилось уже в Советском союзе, и дачу Чернова - впечатляющее своим размахом здание в неорусском стиле на берегу Невы. Запись эфира от 25 июня доступна в аккаунте Bonava в Instagram в разделе IGTV. Посмотреть его можно по ссылке.

Следующие трансляции в рамках серии экскурсий Bonava будут посвящены территории вокруг станции метро «Елизаровская», окрестностям Ивановского сада и Ивановского карьера.

- Невский район обладает прекрасным потенциалом для развития. Здесь есть все необходимое для создания комфортной жилой среды - богатая история, большое количество парков и скверов, близость к воде и соседство с историческим центром. Мы уверены, что в ближайшие годы район преобразится. Промышленные предприятия будут постепенно модернизированы или переведены за город, а на их месте будет появляться все больше современного жилья, социальной инфраструктуры и точек притяжения, - рассказала генеральный директор ООО «Бонава Санкт-Петербург Мария Черная. - В том числе наш проект Gotland Lifestyle предусматривает строительство среднеэтажного дома с комфортными, функциональными квартирами и детским садом на 60 мест».

В 7 минутах пешком от станции метро «Елизаровская», на пересечении улиц Ольги Берггольц и Пинегина будет построен жилой комплекс Gotland Lifestyle. По предварительным расчетам, проект включит 275 квартир, 14 встроенных коммерческих помещений, а также встроенно-пристроенный паркинг на 145 машино-мест. Кроме того, в Gotland Lifestyle появится встроенно-пристроенный детский сад на 60 мест. Чтобы обеспечить максимальное удобство для будущих жителей, компания планирует построить детский сад в рамках первой очереди.