Отдельные кабинеты и никаких лишних контактов: Что ждет школьников Санкт-Петербурга в новом учебном году

За время самоизоляции на свет появился новый страшный зверь и имя ему – дистанционное обучение. После того, как грызть гранит науки пришлось по видеосвязи, дети, рыдая, просились в школу, а родители нажили себе нервные срывы, седые волосы и дергающийся глаз. Теперь вся надежда на 1 сентября, когда юные петербуржцы вновь должны сесть за парты. Однако школьная жизнь уже не будет прежней. «Комсомолка» выяснила, что изменится в новом учебном году и чего больше всего боятся родители школьников.

Если не открыть школы – будет социальный взрыв

Родители, наученные горьким опытом, не верят, что их кошмар закончился, и учить уму-разуму детей будут в школе. Жительница Пушкина Ольга Михайлова, у которой в этом году дочка идет в первый класс, на всякий случай берет в сентябре отпуск.

- Этой весной у меня две старшие дочки учились на удаленке, но они взрослые и все делали сами. А вот за Ксюшу я боюсь, и потому сдвинула отпуск, - признается Ольга. – У нас компьютера нет, учиться придется с телефона, а это огромная нагрузка на зрение! Я, если честно, боюсь об этом думать. Все же надеюсь, что школы откроются, потому что я не представляю, как ребенок будет делать уроки – я же сутками работаю и не всегда смогу ей помогать.

В том, что никакой удаленки больше не выдержит никто, говорит и председатель городского родительского комитета Михаил Богданов. Школы должны открыться, иначе будет мощнейший социальный взрыв, утверждает он.

Родители ждут не дождутся дня, когда уже дети станут учиться в школеФото: Олег ЗОЛОТО

- Лучше уж школы какое-то время не открывать, нежели заниматься таким издевательством. Все учителя и родители вспоминают то, что было весной, как нечто ужасное, - говорит Михаил. - Невозможно заменить нормальное образование дистанционным. Ведь школа в- это еще и место работы множества людей. А еще в ней проходит воспитание и социализация наших детей. Если сейчас всех опять отправить учиться на дом, будет социальный взрыв.

Однако, как уверяют в городском комитете по образованию, весеннего кошмара больше не повторится – школы откроются в штатном режиме.

- Есть распоряжение главного санитарного врача России. Поэтому мы готовимся начать новый учебный год. Будет организован образовательный процесс в школах, мы рассчитываем на то, что наши дети выйдут в школу и будут учиться как раньше в классах, - подчеркнули в пресс-службе Комитета.

Никаких лишних контактов

Но, чего и следовало ожидать, школьная жизнь уже не будет прежней. Бегать наперегонки по коридорам, тусоваться большой компанией у окна с удобным подоконником и обниматься с друзьями из параллельных классов петербургские школьники больше не смогут. Новый учебный год, очевидно, пройдет под девизом «Никаких лишних контактов».

Как следует из документа, попавшего в распоряжение «Комсомолки», с 1 сентября за каждым классом закрепят отдельный учебный кабинет, где будут проходить все занятия, кроме тех, что требуют специальный «инвентарь»: физкультура, ИЗО, химия, физика, технология. Следить за тем, чтобы школьники общались между собой как можно меньше, будут и на переменах.

Предметы, дял которых не нужно специальное оборудование, будут проходить в одном-единственном кабинетеФото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Всем ученикам обязательно буду мерить температуру. Кроме того, руководству школ предстоит выстроить график уроков и перемен так, чтобы обучающиеся контактировали между собой как можно меньше, - сообщает «Комсомолке» источник. – Также необходимо будет сократить число школьников во время измерения температуры и при приеме пищи в столовой.

По особым правилам будут проходить и экзамены. Так, обязательным станет соблюдение социальной дистанции в полтора метра и наличия противоковидной экипировки: масок и перчаток.

А как у них?

Постепенно с карантина выходят и зарубежные школы. В США, Великобритании, Канаде, Германии, Испании, Франции, Австрии, Чехии и Польши уже готов план по возвращению в прежнее учебное русло. Предполагается, что школьники вернутся за парты в сентябре, более того, кое-где уже начался летний семестр. За здоровьем учеников будут пристально следить – постоянно измерять температуру, брать анализы. Превыше всего также останутся социальная дистанция и усиленные меры гигиены.