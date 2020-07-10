Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 10 июля 2020 года: аномальная смертность и очередные послабления в работе организаций

«Комсомолка» традиционно подготовила последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 10 июля 2020 года. К сожалению, медики по-прежнему выявляют инфекцию у достаточно большого числа горожан.

- В Санкт-Петербурге за прошедший день коронавирус нашли еще у 292 человек. Общее количество заболевших с начала пандемии сейчас составляет 26 681 горожан. В числе выздоровевших уже 20 734 пациентов. Смертей в общей сложности 1520, - передает Оперативный штаб по COVID-19.

Последние данные на 9 июля. Фото: Яндекс

Самый высокий уровень смертности за последние 10 лет установили в Санкт-Петербурге за минувший июнь. Скончалось 7106 человек. Чуть позже в Комздраве объяснили, что это связано с пиком пандемии. Коронавирус стал первопричиной смерти сразу у 1281 петербуржца. Также инфекцию выявили у 2419 человек, но они скончались от тяжелых хронических заболеваний.

С 13 июля в Северной столице введены очередные послабления. Разрешат работать салонам красоты, баням, спортивным секциям, уличным туалетам, копировальным центрам и Центру организации социального обслуживания. Естественно, при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора. И да – метро со следующего понедельника будет закрываться не в 22:00, а по обычному летнему графику работы.

«Комсомолка» прошлась по Эрмитажу и выяснила, насколько сильно посещение музея во время коронавируса изменится от привычных дней. В частности, на рассматривание экспозиций людям выделят всего два часа.

Добавим, что в Ленобласти за прошедшие сутки COVID-19 выявили еще у 50 человек. В числе новых выздоровевших – 7 бывших пациентов. А вот смертей за день стало больше на одну. Теперь в регионе 36 летальных исходов от коронавируса.