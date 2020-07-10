2020-07-10T14:28:52+03:00
Общество

Шесть привычек, которые останутся с нами после пандемии

Специалисты «Билайн. Аналитика» составили портрет Homo Remotecus - человека из Интернета
Степан СТЕПАНОВ
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Шесть привычек, которые останутся с нами после пандемии. Фото предоставлено компанией «Билайн».Шесть привычек, которые останутся с нами после пандемии. Фото предоставлено компанией «Билайн».
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За 100 дней с официального ввода режима самоизоляции россияне успели кардинально поменять собственные привычки. Специалисты «Билайн. Аналитика» подвели итоги квартирного заточения и выделили шесть характерных особенностей «новой эпохи», которые останутся с нами надолго.

Так на смену ежедневным сборам и поездкам в общественном транспорте пришел здоровый сон. Большинство участников исследования отметили, что из-за отсутствия необходимости преодолевать километры пути до рабочего места и обратно, в среднем освободился целый час на отдых, что эквивалентно 20% от суточной нормы сна в 8-9 часов.

Фото предоставлено компанией «Билайн».

Фото предоставлено компанией «Билайн».

Помимо восстановления физических сил, люди предпочли потратить часть незанятого времени на саморазвитие: изучение иностранных языков, чтение книг и хобби. Например, приложение «Самоучитель английского языка» на смартфоны установили на 30% больше пользователей, чем в обычное время. В свою очередь, посещаемость сервиса «Билайн.Книги» увеличилась на 15%.

Другим набирающим обороты трендом оказалось массовое переселение загород жителей мегаполисов - в особенности Москвы и Петербурга. Только из столицы в другие регионы перебрались 20% клиентов оператора, еще около 11% покинули Петербург. Среди наиболее популярных направлений миграции - Московская, Калужская, Владимирская, Тверская и Ленинградская область.

Поддерживать связь с коллегами и близкими на расстоянии удавалось за счет мессенджеров, социальных сетей и приложений для видео-разговоров. Средний трафик пользователя Skype увеличился в 3,2 раза, а трафик Facetime - в 2,9 раз. Трафик мессенджеров - WhatsApp и Viber - в период самоизоляции увеличился на 42% и 52% соответственно.

Фото предоставлено компанией «Билайн».

Фото предоставлено компанией «Билайн».

В отдельных регионах строгие правила поведения привели к резкому росту числа владельцев домашних питомцев — на 54,2% к докарантинному периоду. Причем на этот раз особым спросом пользовались собаки, а не кошки.

Самоизоляция показала: человек из Интернета - Homo Remotecus - быстро адаптируется к изменяющимся условиям. Билайн.Аналитика выделила 10 технологий и трендов, которые будут особенно сильно влиять на нашу дальнейшую жизнь: дистанционная идентификация; технологии логистики и доставки, удаленная работа, киберзащита, телемедицина, deep cleaning, искусственный интеллект, роботизация, онлайн-технологии саморазвития, 5G.

Познакомиться с другими интересными выводами исследования «Великая самоизоляция глазами оператора связи. Шесть привычек, которые теперь останутся с нами надолго» можно по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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