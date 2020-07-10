2020-07-10T16:43:42+03:00
Спорт

Факел Олимпиады-80 вновь зажгли в Санкт-Петербурге

19 июля исполнится 40 лет момента старта легендарных Игр в Москве
Сергей ВОЛЧКОВ
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Олимпийский факел, разработанный в Ленинграде в 1980-м году, вновь зажгли в Санкт-Петербурге.Олимпийский факел, разработанный в Ленинграде в 1980-м году, вновь зажгли в Санкт-Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге спустя 40 лет после окончания Олимпиады-80 вновь зажгли олимпийский факел. Правда, всего на несколько минут – показать журналистам, что подлинный раритет, хранящийся в музее завода имени Климова, до сих пор работает хоть куда. Таким способом руководство завода и госкопорации «Ростех», в которую он входит, решило отметить надвигающийся юбилей легендарных Игр.

Факел для Олимпиады-80 разрабатывали и изготавливали в максимально сжатые сроки. Как вспоминает один из авторов разработки, Владимир Гайдо, бывший в ту пору начальником цеха перспективных исследований, спецбригаде, куда вошли заводские инженеры и конструкторы, на все про все дали всего месяц: иначе – партбилет на стол.

Факел преодолел более 5 000 километров от Греции до Москвы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Факел преодолел более 5 000 километров от Греции до Москвы.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Но мы все же работали не за страх, а за идею, - вспоминает Гайдо. – Хотя, конечно, и в очень непростых условиях: на завод приходили часам к семи, а уходили часто далеко за полночь.

С обликом будущего олимпийского факела определились буквально в первые дни, споро разработали конструкцию… и тут же столкнулись с первой серьезной проблемой: из-за того, что в газе, которым заправляли факел, содержалась водяная фракция. Перемещаясь в испаритель, она замерзала, превращалась в иней и факел гас – ровно через две минуты после зажжения. А спортсмену-олимпийцу-то нужно гораздо больше!

- В итоге мы придумали добавлять в газ присадку – такую же, какую использовали в авиационном топливе, - продолжает конструктор. – И все трудности удалось решить.

После серии испытаний – на задуваемость, заливаемость и так далее – факел передали в серию. В итоге было сделано 6 200 экземпляров – 5 000 для спортсменов, участвовавших в эстафете, и еще 1 200 – про запас и на сувениры. Спустя несколько лет один из них занял почетное место в музее завода – и до сих пор хранится там в идеальном, как все смогли убедиться, состоянии.

Торжественное мероприятие прошло в музее завода имени Климова. Фото: Олег ЗОЛОТО

Торжественное мероприятие прошло в музее завода имени Климова.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Конечно это удивительное чувство - чувство сопричастности, - признается Гайдо. - Я же был еще и хранителем огня - прошел с ним практически весь путь от Греции до самой Москвы. Первый выезд за границу, первое знакомство с иной культурой - впечатления остались незабываемые. У меня, кстати, тоже есть один из факелов. Лежит дома, на почетном месте - я его называю уголком воспоминаний.

Напомним: Олимпиада-80 проходила в непростых условиях. Из-за ввода советских войск в Афганистан ее бойкотировали 60 стран. Но тем не менее летние Игры в Москве стали одним из самых значимых и масштабных событий в истории СССР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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