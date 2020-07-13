Имплантация без разрезов и другие факты об имплантах, которых вы могли не знать

Имплант можно поставить без разрезов и боли

Еще несколько лет назад процедура имплантации зубов была довольно сложной и трудоемкой. Врачу приходилось разрезать десну, отслаивать мягкие ткани, сверлить кость, накладывать швы. А пациенту терпеть боль и ждать, пока все заживет, отеки спадут. Сейчас установить импланты можно без разрезов, через маленький прокол в десне - такая методика получила название безлоскутная имплантация. В Европе она используется уже давно и отлично себя зарекомендовала. В России такой способ восстановления утраченных зубов стали применять относительно недавно.

- У такого способа имплантации много плюсов. Во-первых, после такой процедуры практически нет послеоперационных отеков, гематом, кровотечений, риска инфицирования. Во-вторых, пациент практически не ощущает боли ни во время операции, ни после нее. А на установку имплантата уходит всего 3-5 минут, - рассказывает хирург-имплантолог Центра имплантации и ортодонтии UniverStom Олег Онохов.

Новые зубы сделают за пару дней

Звучит как фантастика, но сегодня это вполне реально. Даже если у человека практически не осталось собственных зубов на одной или обеих челюстях сразу, стоматологи помогут ему решить эту проблему за считанные дни. И для этого не придется вживлять имплант вместо каждого отсутствующего зуба. На помощь приходит система All-on-4, или как ее называют «все на четырех»: полный зубной протез крепится всего на четырех имплантах

- Такая конструкция позволяет ставить импланты даже в том случае, если пациент долго носил съемный протез, и кость вместе с десной просела. Обычно в таком случае требуется костная пластика, но можно обойтись и без нее. Четыре импланта устанавливают в верхнюю или нижнюю челюсть, а затем выполняют несъемное протезирование на винтовой фиксации. Обычно временный протез фиксируется уже на второй-третий день после установки имплантов, - говорит хирург-имплантолог, заместитель главного врача Центра имплантации и ортодонтии «UniverStom» Антон Диков.

До появления системы All-on-4 «все на четырех» единственными доступными методами восстановления утраченных зубов были съемные протезы. Теперь восстановить зубы смогут даже те пациенты, которые не могут позволить себе потратить крупные суммы.

Имплантация поможет с лечением

Некоторые пациенты ошибочно считают, что при пародонтите и пародонтозе ставить импланты нельзя. Это не так. Даже наоборот: при тяжелой степени пародонтита специалисты рекомендуют удаление зубов и замену их имплантатами. Как только подвижный зуб удален, проблема исчезает. Имплантаты, изготовленные из титана пятой категории не вызывают воспаление в деснах и это заболевание больше не возвращается.

Гарантия может быть на всю жизнь

Споры о том, сколько прослужат импланты, не утихают. Стоматологи не устают повторять: титановый имплант отлично интегрируется в костную ткань, практически не вызывая отторжений и аллергических реакций. Так что, если лечение спланировано и проведено правильно, врачи имеют необходимую квалификацию и опыт, а пациенты соблюдают все рекомендации - имплантаты прослужат всю жизнь. Пациенты UniverStom , к примеру, получают пожизненную гарантию на установленный имплантат. Даже если с искусственным зубом что-то случится и потребуется замена, ее произведут бесплатно. Клиника работает напрямую с израильской компанией Adin – производителем ультрасовременных стоматологических имплантатов, так что ждать пациентам не приходится.

Импланты могут избавить от костной пластики

Если у человека долгое время отсутствуют собственные зубы, костная ткань на этом месте атрофируется и для установки импланта требуется ее нарастить. Впрочем, если дефицит костной ткани небольшой, современные имплантаты могут помочь избежать костной пластики.

- Благодаря своей нестандартной форме и размерам они позволяют расширить костные структуры при введении, - говорит Олег Онохов. - Но даже если нехватка костной ткани значительная и требуется ее нарастить, современные технологии позволяют сделать это наименее травматично и ускорить заживление.