2020-07-13T18:16:22+03:00
Общество

МТС ТВ предложила петербуржцам новую линейку подписок

Успейте оформить ее по акции со специальной ценой
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МТС ТВ предложила петербуржцам новую линейку подписок. Фото предоставлено пресс службой МТС.МТС ТВ предложила петербуржцам новую линейку подписок. Фото предоставлено пресс службой МТС.
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Подписка «Супер»включает в себя тысячи популярных сериалов и фильмов и более 100 телеканалов в высоком качестве: фильмовых, спортивных, детских, взрослых, национальных,научно-популярных, посвященных хобби и досугу. Большинство каналов воспроизводится в формате HD. На платформе возможно управление эфиром телеканалов: запись, пауза, перемотка и отложенный просмотр. В подпискувключеныпризнанные хиты мирового проката последних лет, популярные сериалы, собраны лучшие образцымировой киноиндустрии: от комедии до хоррора, от байопиков до блокбастеров производствамейджеров:Disney, SonyPictures, Fox, UniversalPictures,ParamountPictures, WarnerBrothers, а также отечественных производителей, в том числе «Централ Партнершип», «Базелевс», «Среда», «МедиаМарс».

По словам представителя МТС Медиа, подписка «Супер» - универсальна, она предлагает все самые интересные каналы, которые сейчас есть на российском рынке, и широкую линейку фильмов и сериалов, в том числе новинок от студий мейджоров. Подписка «Супер Плюс» усилена тематическими и фильмовыми каналами и большой библиотекой контента для детей.

Пользователи, которым необходим максимальный доступ кдетскому контенту,смогут получить его в подписке «Супер Плюс», куда войдут дополнительно пятьдесят телеканалов.

Установленная стоимость подписки «Супер» - 199 рублей. Сейчас на подписку действует акция со специальной ценой- 99 рублей.Кроме того, подписка будет доступна в рамках программы лояльности МТС Премиум.

ИСТОЧНИК KP.RU

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