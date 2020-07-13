Гречка, сыр, кофе и чай сильнее всего подорожали за год в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург уже в ближайшие месяцы может ждать серьезное повышение цен на продукты. По словам аналитиков и участников рынка, процесс уже запущен, и остановить его смогут только падение доллара и вторая волна коронавируса.

ПИЩЕВЫЕ АНТИЛИДЕРЫ

Рост цен на продукты для Северной столицы – явление обычное и привычное, как снег зимой или отключение горячей воды в июне-июле. Так, по данным Петростата, в июне 2020 по сравнению с июнем 2019 существенно подорожало мясо (39 рублей за килограмм говяжьей мякоти против прошлогодних 368), творог (404 рубля против 382), сыр (569 рублей против 487), картошку (41 рубль против 37) и так далее. Одним из безусловных лидеров годового рейтинга – видимо, в свете недавних событий – стала гречка: если прошлым летом купить килограмм ядрицы можно было всего за 66 рублей и 76 копеек, то теперь придется выложить 110 рублей и 18 копеек. Кроме нее за год резко подорожали кофе натуральный растворимый (2 953 рублей или +194 рубля за килограмм) и чай черный байховый (1 036 рублей или +160 рублей за килограмм).

Подорожание, по словам экспертов, коснется в том числе овощей и фруктов.Фото: Олег ЗОЛОТО

Насчет того, что с продуктовым сегментом рынка будет дальше, почти все опрошенные «Комсомолкой» эксперты придерживаются единого мнения: цены вырастут, а вот когда и на сколько – вопрос пока открытый.

- Одна из главных на то причин – понижение Центробанком ключевой ставки, - объясняет профессор департамента экономики НИУ ВШЭ Александр Скоробогатов. – Причем снижение существенное – в последний на данный момент раз оно составило 1 %, с 5,5 до 4,5 %. Если говорить совсем просто, то таким образом банк вливает в экономику дополнительные денежные массы. За счет них в условиях кризиса создается повышенный спрос на различные товары и услуги – а значит, и цены могут начать понемногу ползти вверх.

Сейчас, констатирует Скорбогатов, этот эффект не особо заметен, потому что количество денег в экономике увеличилось, а вот скорость их обращения, наоборот, снизилась – народ в массе своей предпочитает не ходить лишний раз в магазин, а приберечь копеечку на черный день. Но как только все ограничения окончательно снимут, и люди «оживут», ценники в магазинах начнут стремительно меняться.

ЦЕННИК ВЫШЕ, УРОЖАЯ МЕНЬШЕ

С таким выводом согласился и руководитель санкт-петербургской Ассоциации малого бизнеса Алексей Третьяков.

- Одна из достаточно неприятных особенностей Санкт-Петербурга – мы очень сильно зависимы от импорта, - отмечает Третьяков. – Причем импорт у нас в основной массе своей встречается не явный, а, скажем так, скрытый – то есть, номинально какой-то продукт сделан в России и, может быть, даже в самом Санкт-Петербурге, но вот происхождение отдельных его компонентов заграничное. Простой пример: какие-нибудь огурцы выращиваются в Ленобласти, а семенной материал для них поставляется из США.

От коронавируса и карантина пострадали и фермеры-частники - некоторым из них пришлось сильно урезать объемы производства.Фото: Артем КИЛЬКИН

Поэтому, продолжает эксперт, цены на продукты в Санкт-Петербурге – да и вообще, если разобраться, по всей России – сильно зависят от курса доллара. А он на фоне мирового разгула коронавируса сильно подрос.

- Еще до того, как ВОЗ объявила глобальную пандемию, ведущие транснациональные торговые сети предупредили, что цены на продукты поднимутся в среднем на 20 %, - констатирует Третьяков. – Собственно, если вы пройдетесь по магазинам, вы увидите, что этот процесс уже начался. Другое дело, что он будет плавным и растянутым во времени – просто каждая новая партия товара станет продаваться чуть дороже предыдущей.

Несладко во время эпидемии пришлось и крестьянским хозяйствам, снабжавшим Санкт-Петербург и Ленобласть фермерским продуктами. В этом сегменте тоже ждут волны подорожаний – только еще до конца не определились с тем, какой она будет.

- В некоторых КФХ в первые недели эпидемии спрос упал до нуля, - рассказывает председатель Ассоциации крестьянских и фермерских хозяйства Михаил Шконда. – А поскольку было непонятно, чего вообще ждать дальше, большая часть фермеров решила сократить объемы производства – тех же овощей - на следующий год. Соответственно, урожая мы в 2021-м снимем меньше, а поэтому и цены вырастут. Другое дело, что задирать их до совсем уж неприличных значений никто не станет – все понимают, что люди на карантине тоже не богатели, и есть некий предел покупательской способности.

Как бы то ни было, сбить цены сейчас способно только одно – и это, как ни странно, вторая волна коронавируса.

- Если придет вторая волна, деньги, которые сейчас есть у людей на руках, будут использоваться существенно меньше, - уверен Александр Скоробогатов. – А значит, вместо инфляции мы можем увидеть дефляцию – резкое падение цен до минимальных значений. Такие прогнозы тоже существуют и всерьез рассматриваются экономистами, но насколько они реальны, судить пока трудно.

Процесс роста цен, отмечают аналитики рынка, уже запущен.Фото: Олег ЗОЛОТО

КОМПЕТЕНТНО

Дмитрий Леонов, заместитель правления ассоциации «Руспродсоюз»:

- На данный момент предпосылок для роста цен мы не видим. Так, например, на оптовом рынке преобладают «понижательные» тенденции – в частности, в оптовом сегменте в Ленинградской области снижаются цены на огурец, картофель и лук – за последние две недели они подешевели на 20, 7 и 2 рубля соответственно. Это связано с сезонным увеличением предложения. Кроме того, в повышении цен не заинтересованы сами поставщики, потому что покупательная способность у людей низкая, а доходы не растут.