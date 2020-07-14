Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 14 июля 2020 года: процент горожан с иммунитетом и рост числа заболевших

«Комсомолка» по традиции собрала последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 14 июля 2020 года. К сожалению, число новых выявленных заражений ежедневно растет. Этого не стал отрицать и губернатор Александр Беглов, назвавший такие показатели последствиями беспечности некоторых петербуржцев.

- В Санкт-Петербурге за прошедший день коронавирус выявлен еще у 291 человека. Общее число заболевших с начала пандемии теперь составляет 27 861 горожан. В числе выздоровевших уже 21 385 пациентов. Смертей в общей сложности 1626, - сообщает Оперативный штаб по COVID-19.

В городе наконец-то подсчитали детей, рожденных с подтвержденным диагнозом COVID-19. Их оказалось немало – целых 33 малыша. При этом двое ребят находятся в тяжелом состоянии. Также в Северной столице в общей сложности коронавирус выявили у 394 беременных женщин. 310 из них уже выздоровели и спокойно готовятся к родам.

Добавим, что иммунитет к коронавирусу имеют примерно 20% из обследованных 43 тысяч петербуржцев. Об этом говорят результаты тестов, проведенных медицинской компанией «Инвитро». Причем чаще антитела находили у женщин.

Что касается Ленобласти, то на 14 июля там выявили 5084 случая коронавируса. 4261 пациент уже здоров. Умерло с начала пандемии 39 человек.