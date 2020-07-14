2020-07-14T15:58:40+03:00
Общество

Где взять деньги на покупку квартиры

Вместе с экспертом разберемся в ипотеке, способах господдержки и других вариантах помощи потенциальным новоселам
Оксана Никулина
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Дмитрий Фалкин, директор по продажам Группы RBI (входят компании RBI и «Северный город»). Фото из личного архива.Дмитрий Фалкин, директор по продажам Группы RBI (входят компании RBI и «Северный город»). Фото из личного архива.
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Можно с завистью смотреть на новенькие жилые комплексы, вздыхая: «Нам это не по карману», а можно и найти способ, как улучшить свои жилищные условия. Ведь если разобраться в механизмах ипотеки, рассрочки, изучить программы помощи покупателям жилья, то станет очевидно: решить квартирный вопрос сейчас гораздо проще, чем кажется.

Конечно, если есть хоть какие-то накопления, оформить кредит на покупку жилья не проблема. А что делать, если даже на первый взнос средств не хватает? Ведь практически все банки требуют внести минимум 20 процентов от полной стоимости квартиры. Можно ли вместо этого использовать жилищные субсидии, материнский капитал? Отдать в зачет имеющуюся квартиру? Как найти самую выгодную процентную ставку и не упустить лучший момент для покупки жилья?

На эти и другие вопросы в прямом эфире «Комсомольской правды» ответит директор по продажам Группы RBI (входят компании RBI и «Северный город») Дмитрий Фалкин. Эксперт расскажет о нюансах использования средств господдержки, напомнит, как проверить надежность застройщика, объяснит, какие возможности есть у покупателей квартир и что входит в обязанности застройщика. И даст практические советы, как взять ипотеку и не пожалеть об этом.

Трансляция онлайн-конференции пройдет 15 июля в 18 часов на сайте spb.kp.ru и в группах «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге» в социальных сетях. Свои вопросы спикеру вы можете задать во время эфира или прямо сейчас – в комментариях к этой публикации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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