«Треноги» начнут ловить лихачей на трассе в Ленобласти: Где установлены радары на скорость

Очередные «фотоловушки» выходят на дороги Ленинградской области. Власти региона передали подразделениям ГИБДД сразу 12 радарных комплексов, которые станут фиксировать превышение скорости автомобилями. Штрафы пойдут в бюджет региона.

- Пять треног уже отправились в Тихвинский, Бокситогорский, Волосовский, Киришский и Кировский районы. Еще четыре переданы в пользование Управлению ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и будут мобильными. Три комплекса скоро отправятся ловить любителей быстрой езды на дорогах Всеволожского и Выборгского района, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Каждая «тренога» состоит из радара, фото/видеокамеры высокого разрешения, процессора и инфракрасной подсветки. Одновременно со съемкой машины, радар измеряет ее скорость и если будет зафиксировано превышение, то данные уйдут в полицию. Там водителю выпишут штраф, а деньги поступят в бюджет региона.

Радары помогут вычислить наиболее проблемные участки.Фото: Артем КИЛЬКИН

Отметим, что фотофиксацией могут заниматься и так называемые гражданские инженеры. То есть простые люди, купившие радар и по согласованию с ГИБДД установившие его на трассе. В этом случае часть денег со штрафа идет им.

Также комплекс может работать и без присутствия рядом человека. Его батареек хватит примерно на сутки. А вот ломать радары, что иногда делают рассерженные водители, точно не стоит. За это положена уголовная ответственность. Тем более, что цена у такой «треноги» немалая.

Впрочем, целью покупки радаров у областных властей было не столько собирание штрафов, сколько установление потенциально аварийных мест. Там, где водители превышают скорость чаще всего, будут приниматься меры.

Карта, где в Ленинградской области установлены фоторадары на скорость.