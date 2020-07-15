Александр Дрозденко: Капремонт придет раньше срока

Отличные новости: несмотря на то что практически по всей стране из-за пандемии сдвинулись сроки строительства и происходят задержки по сдаче объектов, в Ленобласти все идет ударными темпами. К примеру, капитальный ремонт.

ОБЛАСТЬ ПЛАТИТ

В начале недели на совещании в правительстве региона обсудили, как его можно сделать быстро. И есть одно решение - в 2020 году работы впервые проведут по новому постановлению правительства. Деньги на замену крыш, ремонт фундаментов, инженерных систем выделят из областного бюджета. Даже разработку сметы регион берет на себя из расчета 150-200 тысяч рублей в среднем на проект одного многоквартирного дома. В целом в бюджете предусмотрено 20 миллионов рублей на все эти цели. Теперь даже неважно, сколько есть платежей на капремонт от жителей, ведь средства выделяет область.

- Я получаю много обращений от жителей и местной власти с просьбой приблизить сроки капремонта жилья, - отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. - Теперь для этого есть все возможности: на неотложный ремонт выделены средства из областного бюджета. Но главное условие для переноса сроков - муниципалитеты должны взять на себя больше ответственности.

Специалисты только за прошедшую неделю осмотрели 43 дома в Тосненском районе. ФОТО: Фонд капремонта Ленобласти

А что значит повышение ответственности муниципалитетов? Власти обсудили, что функции технического заказчика передадут от Фонда капремонта администрациям муниципальных образований. Это упростит процесс в целом. Кроме того, для скорости нужно решение собственников жилья, решение администрации о срочных работах и заключение специализированной организации.

Кстати, список неотложных работ пополнится. Глава региона поручил добавить в этот перечень капремонт фасадов. Ведь они тоже нуждаются в приведении в порядок. А сейчас лето, самые продуктивные месяцы в плане работ, самое время все успевать.

ВАРИАНТ Б

К слову, есть еще и стандартный вариант, как можно сократить сроки капремонта. Однако при нем условия строже. Согласно другому постановлению правительства, которое датируется 2017 годом, собираемость взносов от собственников помещений должна быть не меньше 90 процентов. Важно: это касается всего периода начисления. То есть если вы и ваши соседи как добропорядочные граждане оплачиваете все квитанции от Фонда капремонта, то ваш дом будет в числе первых в очереди на преображение. Вполне справедливо.

КОНКРЕТНО

Как приблизить преображение своего дома?

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

87 заявок поступило в комиссию при комитете ЖКХ с начала 2020 года:

13 из них - на включение в программу

18 - на исключение (поступают при признании домов аварийными)

53 - на перенос капремонта на более ранний период

3 - на перенос на поздний период.

12 домов включено в программу капитального ремонта, 74 исключено.

В 9 домах капремонт пройдет позже запланированного, в 32 домах - раньше.

НА ЗАМЕТКУ

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