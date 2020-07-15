Вирус меняет отношение к недвижимости

Новый взгляд на малоэтажку

Купить квартиру в Петербурге можно в самых разных проектах, но большинство покупателей делают выбор в пользу городского жилья. Зачастую решения принимаются под воздействием стереотипов.

- У нас на рынке формат малоэтажного загородного жилья до последнего времени был несколько недооценен потребителями. Должен произойти определенный сдвиг в сознании многих людей, чтобы они перестали воспринимать жилье в городе как нечто безальтернативное для себя. Если этого не происходит, потенциальный покупатель все равно предпочтет жизнь в перенаселенном многоэтажном районе у КАД, зато поближе к конечной станции метро, притом что в каких-нибудь семи километрах он мог бы найти жилье практически по той же цене и с несравнимо большим уровнем комфорта, - рассказывает директор по маркетингу Группы RBI (входят компании RBI и «Северный город») Михаил Гущин. - Некоторые по привычке считают, что загородное жилье - это сложности с тем, чтобы добраться на работу, отсутствие социальной, торговой и развлекательной инфраструктуры и так далее. Но это давно не так.

Поэтому и доля малоэтажных проектов среди новостроек Петербурга пока очень невелика. Правда, пережитый опыт самоизоляции заставил многих иначе взглянуть на выбор жилого комплекса и квартиры для жизни.

- Запрос на качественную инфраструктуру и функциональность планировок вырос в разы. Человеку сегодня важно реализовать свои повседневные потребности без длинных поездок, не выходя за пределы квартала. Коммерческие и социальные объекты, развитые общественные пространства - парки с прогулочными бульварами, площади для проведения мероприятий для жителей, разнообразная спортивная и детская инфраструктура - должны быть в шаговой доступности. Планировка квартиры должна дать возможность каждому члену семьи иметь отдельное пространство для жизни. В каждом нашем проекте есть полноценная среда обитания и интересные планировочные решения с точки зрения размещения всей семьи, - добавляет директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест» Ян Фельдман.

Покупатели заинтересовались

Во время самоизоляции многие поняли, что собственный дом - это уже чуть больше, чем просто место для ночлега. Потенциальные покупатели жилья стали активнее присматриваться к загородной недвижимости. На природе время проводить приятнее, а шансов подхватить вирус меньше.

- Период самоизоляции, конечно, не поменяет предпочтения покупателей кардинально, однако мы действительно заметили рост интереса к нашим пригородным проектам, - подтверждает генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС» Анжелика Альшаева. - Прежде всего со стороны семей с детьми, которым самоизоляция далась труднее всех. Они острее ощутили нехватку свободного пространства, когда дом стал одновременно и детским садом, и местом работы, и местом учебы. Оценив перспективу возможного повторения ситуации, такие клиенты стали искать более просторный для себя вариант жилья. И пригородные проекты позволяют это сделать за счет более демократичной цены квадратного метра и запуска льготной ипотеки. Например, двухкомнатную квартиру в нашем микрорайоне «Ясно.Янино», который расположен близко к городу и удобен тем, кто ежедневно ездит на работу в Петербург, можно приобрести по цене от 3,8-3,9 млн рублей. За эту сумму в черте города, рядом с метро, найдется только студия или однокомнатная квартира. Интерес к загородным проектам заметили и другие застройщики.

- На примере наших загородных проектов, таких как EcoCity, мы видим ощутимый скачок спроса начиная с апреля: множество просмотров, по 30-40 сделок в месяц. Очень кстати была и программа сельской ипотеки под 2,7 процента. В этот период люди явно начали больше ценить здоровую экологию, отсутствие тесноты и многолюдности. Такой подход, скорее всего, сохранится и после того, как пандемия уйдет, - добавляет Михаил Гущин. - Современное загородное жилье не уступает городскому по комфортности проживания с точки зрения качеств квартиры, транспортной доступности, инфраструктуры. Mistola Hills и EcoCity - пример такого нового подхода, когда девелопер создает не просто жилье, а среду обитания и определенный стиль жизни. Стоимость квартир в EcoCity сейчас начинается от 3,7 млн рублей (или от 87 тыс. рублей за кв. метр), притом что дома уже сданы и заселены, а в стоимость также входит индивидуальная кладовая.

Каждому свое

Не стоит думать, что покупатели жилья массово начнут переезжать за город. Своя аудитория есть и у малоэтажек, и у крупных городских комплексов.

- Крупные городские проекты также могут реализовываться неподалеку от лесных массивов, природных заказников, парков, в которых можно отдыхать и приятно проводить время. При этом обычно они отличаются наличием развитой инфраструктуры, особенно транспортной. Близость к работе, учебе, детским садам, медцентрам, магазинам, станциям метро и другим точкам притяжения зачастую становится решающим аргументом при выборе квартиры, - говорит руководитель аналитического центра «Главстрой Санкт-Петербург» Дмитрий Ефремов. - Всей этой инфраструктурой предстоит пользоваться практически каждый день, поэтому перед покупкой жилья лучше заранее понять, насколько удобно будет жить в выбранном районе. Кстати, крупнейший в России проект комплексного освоения территорий - ЖК «Северная долина» - реализуется в Петербурге в Выборгском районе возле станции метро «Парнас».

Так что конечный выбор между малоэтажным и многоэтажным жилым комплексом зависит как от финансовых возможностей, так и от личных предпочтений будущих новоселов. Идеального варианта, подходящего для всех, не существует.

- Например, молодежь нередко выбирает квартиры на этажах повыше, в том числе из-за видов. Старшему поколению обычно удобнее на нижних этажах, при этом важным фактором становится наличие недалеко от дома поликлиник, медицинских центров, - отмечает Дмитрий Ефремов.

- Если жилой комплекс обладает хорошей дорожной инфраструктурой, рядом есть необходимые для покупателя объекты торговли, отдыха, социальные учреждения и их количество соответствует числу жителей квартала, то такой дом будет комфортен вне зависимости от высотности. А дальше покупатель уже сам определит, какой стиль жизни ему ближе. Задача девелопера - создать разнообразное предложение, чтобы у клиента был выбор, - подводит итог Анжелика Альшаева.

КСТАТИ

Как развиваются пригороды Петербурга

Территория застройки пригородной зоны Северной столицы за последние годы заметно выросла. Если раньше новое жилье строилось в основном в северном направлении, то сейчас интересные проекты появляются и на юге города.

- Сегодня для людей важна соразмерная среда внутри жилого квартала, которая достигается за счет баланса высотности корпусов. Комфортная плотность застройки - это гарантия того, что человек увидит из своего окна небо, благоустроенный двор и деревья, а не только стену противоположного дома, - говорит Ян Фельдман. - Мы уверены, что приграничные территории надо насыщать качественным продуктом, поэтому «Ленстройтрест» создает кварталы по образу уютных европейских пригородов, где преобладает малоэтажная и среднеэтажная застройка, территория грамотно зонирована и благоустроена с учетом окружающего ландшафта. В голландском квартале «Янила», финском городке «Юттери» и шведском квартале «IQ Гатчина» созданы все возможности для гармоничной жизни, воспитания детей, досуга, занятий спортом. Многие покупатели, посмотрев несколько объектов в черте города, делают выбор в пользу проектов в ближайшей Ленобласти.

Для тех, что хочет жить в комфортном малоэтажном доме, но не желает покидать пределы города, тоже есть варианты. Например, малоэтажный квартал «Наутилус» ГК «КВС» возводит в черте города - в престижном микрорайоне Балтийская Жемчужина. Дома строятся на берегу Матисова канала, что к тому же дарит обладателям квартир завораживающие виды из окон на водную гладь. В черте кольцевой, у западных границ Юнтоловского заказника в Приморском районе Петербурга, строится ЖК «Юнтолово». Там запланировано строительство преимущественно мало- и среднеэтажных корпусов, также будут построены и многоэтажные дома. Это обеспечит комфортную плотность застройки, а разноэтажность создаст особый архитектурный облик района.