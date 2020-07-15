Когда деньги работают на вас: советы начинающим инвесторам

Россияне, в отличие от жителей Запада, неохотно вкладывают свои деньги куда-то. И причина тому не только нехватка знаний в финансах, чаще всего людей останавливают неоправданные страхи и неуверенность в своих силах. О том, как их преодолеть, рассказал основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров.

Фото: Павел Дугин.

НУЖЕН ДИПЛОМ И ТАЛАНТ?

– Федор Александрович, правда ли, что инвестором может стать лишь тот, у кого есть высшее экономическое образование?

– В высших учебных заведениях готовят экономистов, бухгалтеров, аналитиков и других профильных специалистов. Все они призваны работать на благо своих компаний, в том числе больших корпораций, решая задачи по оптимизации затрат и увеличению прибыли. Но в вузах не обучают инвестированию и тому, как контролировать личные финансы, достигать личных финансовых целей, приумножать свой капитал.

Для успешного инвестирования действительно нужны специальные знания, но вы не получите их в университете. Более того, для этого не нужно пять лет корпеть над учебниками. За те годы, что мы тратим на получение высшего образования, можно не только научиться хорошо инвестировать, но и создать капитал, доход с которого позволит работать неполный день или не работать вообще. А ведь молодой специалист, который только что получил диплом, вынужден искать работу как новичок, не претендующий на высокую зарплату.

– Должен ли инвестор обладать какими-то исключительными способностями, как художник талантом рисовать?

– Исключительные способности важны в том случае, если ваша цель – капитал в несколько десятков миллионов долларов США. Но, как показывает практика, для реализации личных финансовых целей хватает гораздо меньшей суммы. И для создания капитала размером несколько миллионов или даже десятков миллионов рублей особого таланта или запредельно высокого уровня IQ не нужно.

ТРИ ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ

– Большинство жителей нашей страны имеют достаточно скромный доход, который, как принято считать, не дает возможности инвестировать…

– Это одно из самых частых заблуждений тех, кто только начал интересоваться инвестициями. Многие думают, что инвестору обязательно требуется солидный капитал, но это не так.

Заняться инвестированием можно, имея всего 10 тысяч рублей. И даже при наличии больших возможностей лучше начинать со скромной суммы. В ходе любой новой для нас деятельности мы можем совершать огромное количество ошибок. Ошибки инвестора оборачиваются для него убытками, но если он вкладывает небольшой капитал, то в случае неудачи понесет небольшой убыток. Таким образом инвестор приобретает бесценный опыт, который предостережет его от ошибок в дальнейшем. И потеряет он гораздо меньше, чем если бы сразу вложил несколько миллионов.

– Какие знания, позволяющие эффективно вкладывать деньги, вы даете в Школе практического инвестирования?

– Я вижу свою задачу несколько шире, чем просто передача знаний об эффективном вложении денег. Ведь формирование инвестиционного портфеля и получение дохода, как правило, не является конечной целью обычного человека.

Людям интересно создавать капитал и получать от его работы пассивный доход, чтобы реализовать определенные цели. Например, не быть наёмным сотрудником и не ходить на скучную работу, а путешествовать по всему миру. И чтобы пассивного дохода от капитала хватало на обеспечение комфортного уровня жизни.

Для меня инвестирование – это, прежде всего, инструмент достижения больших жизненных финансовых целей. И на своих тренингах я рассказываю о трех основных составляющих, позволяющих сделать это быстрее.

Во-первых, речь идет о контроле личных финансов. Во-вторых, об увеличении активного дохода, получаемого за постоянную работу, от фриланса или собственного бизнеса. В-третьих, об инвестировании в классические инвестиционные инструменты: облигации российских компаний в рублях и валюте, ETF-фонды, акции российских и американских компаний.

И хотя теме инвестиций посвящено 85 процентов материалов всех моих тренингов, в первую очередь я стремлюсь сформировать грамотный подход к вопросам финансов.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР

– Насколько успешно ваши ученики применяют полученные знания на практике?

– Участниками бесплатных тренингов стали более 120 тысяч человек и ещё около семи тысяч обучились по платным программам. Многие из них быстро перешли от теории к практике и показали отличные результаты. Свой опыт выпускники Школы описывают в отзывах , публикуемых на разных информационных ресурсах.

К примеру, Константин Коновалов за первый месяц инвестирования получил трехпроцентную прибыль, а его активный доход вырос на 50 процентов.

Елена Александрова уже в ходе тренинга смогла оптимизировать свои затраты и увеличить активный доход на 30 тысяч рублей.

Совместно с супругом Елена Матюнина закрыла все свои обязательства по кредитам. Ежемесячно они инвестируют 30 процентов доходов и всего за квартал увеличили свой капитал более чем на 750 процентов.

Успев сформировать инвестиционный портфель на сумму 40 тысяч рублей, причем без американских акций и криптовалют, Ольга Соколова получила за полтора месяца прибыль размером 2,5 процента.

А вот Михаил Нечепаев закрыл банковский вклад под 5,5 процента годовых на сумму 50 тысяч рублей, который в месяц приносил всего 230 рублей, и вложил деньги в инвестиции. В течение двух месяцев он заработал около шести тысяч рублей, что в 12 раз больше, чем доход от прежнего вклада.

Я горжусь достижениями своих учеников. Они не только прошли обучение, но и сразу начали действовать и добиваться поставленных целей. Знания, полученные в Школе практического инвестирования, помогают им приумножить личный капитал, обеспечить достойное будущее себе и своим детям.

Приглашаю всех желающих на бесплатные тренинги по инвестированию, в ходе которых я дам ответы на любые вопросы по этой теме. Записаться на тренинг и найти более подробную информацию о Школе можно на нашем сайте www.investorpractic.ru.